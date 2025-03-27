李佳芯出席內地品牌活動宣布成立工作室　冇刻意闖大陸市場

視后李佳芯（Ali）去年年尾宣布離巢無綫，正式結束12年賓主關係，演出經濟豐富的她，實力備受肯定，加上觀眾緣極佳，故回復自由身後即傳出有多間娛樂公司向她招手，包括古天樂旗下公司力邀她合作拍電影，亦有指ViuTV也有興趣斟她拍劇。Ali今日（27日）出席活動，正式向外交代動向，她高興宣布剛成立了「李佳芯工作室」，她説：「籌備緊自己嘅嘢，Logo都係自己Design。」

她表示公司暫時有2位員工幫手，今次是成立工作室後首個出席的活動，雖然身為老闆，但亦要落手落腳出外見不同單位傾合作，笑言現在才知道以往做演員時有多幸福，只顧演戲而不用理會其他事情。她表示以往一直在其他想法，現在是時候籌備實行：「唔一定係幕前，可能係畫畫、慈善工作。（唱歌？）可以有任何可能性。」她以汽車比喻自己，笑指自己性價比高，安全、舒適又實用。

Ali亦承認有不同公司找她傾合作，只要角色合適亦會考慮，提到有傳舊東家無綫被指因她不受內地市場歡迎而將她雪藏，不過今次卻正是獲內地品牌邀請工作，她笑謂：「算唔算打破咗傳聞？」問會否想發展內地市場？她坦言沒有刻意想過，將來合作也會以合作團隊和角色作考慮。