無綫獲紐約電視電影節六項提名　張振朗張曦雯入圍逐視帝后

無綫向來致力為本地及海外觀眾提供不少電視娛樂，而往了藝人及節目都獲得世界各地不少肯定，今年「2025紐約電視電影節」將於當地時間5月22日舉行，日前公布演員及節目入圍名單，無綫電視獲得合共6項提名，當中包括憑《反黑英雄》提名男演員組別的的張振朗及憑《企業強人》提名女演員組別的張曦雯，而《2024香港小姐競選決賽》獲提名製作設計/美術指導組別，《無無窮之路 IV-一帶一路》則提名國際事務紀錄片組別等。

張振朗去年於反黑警匪題材劇集《反黑英雄》中飾演臥底警員「徐國賢」一角，深情演出大獲好評，之前亦於《萬千星輝頒獎典禮 2024》首奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛

TVB 男主角」兩項大獎，成為雙料視帝。而去年奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」的張曦雯在劇中飾演患癌「宋翹」一角，因接受切除腦瘤手術，以光頭病人造型示人，為藝術犧牲靚樣的Kelly，在鏡頭前獻出第一次。張振朗接受東網訪問時，坦言收到消息很開心，坦言直到現時為止都很順利，他謂：「希望今年繼續順順利利、開開心心咁落去，自己都係置在參與，得唔得到奬都好，有得提名已經好開心，希望今年嘅劇繼續順利，將之前攞完獎嘅好運一路keep落去，依家播緊嘅《奪命提示》口碑同收視都好好，繼續努力，YEAH！」

至於於「2024紐約電視電影節」中憑《新聞女王》一劇奪得「劇本組別」金獎殊榮，台前幕後的相當振奮，而《新聞女王2》即將開拍，主角「Man姐」佘詩曼昨日於社交平台限時動態PO出多集劇本，而每本都貼上不少記事貼，可見她非常努力做足功課。