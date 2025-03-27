鄧麗欣開騷獲男友捧足3場　Amanda S.計劃開店飽受租金壓力

藝人鄧麗欣（Stephy）與Amanda S.今日（27日）到中環出席活動，剛完成人生首個紅館騷的Stephy，近日每天都在社交網分享演唱會的照片及感受，她笑言跟很多歌迷一樣，仍沉醉在演唱會當中：「有好多人要多謝，好多相要Download要揀，一睇就諗返起演唱會嘅現場，電話都爆晒，仲有好多滄海遺珠。」她指演唱會大家也花了很多心機，坦言只開3場感到不夠喉，笑言「唔想畀佢停」，自己也希望可開Part2甚至搞巡唱。談到男友捧足3場可有給她評語？她甜絲絲説：「佢興奮過我，話一場好過一場，佢睇得好投入，仲做埋工作人員幫我安排朋友影合照。（完成紅館騷嫁得？）人生仲有好多嘢要追尋嘛，就算紅館演唱會都未係終極目標。」

談到Cookies成員傅穎未有現身演唱會，事後有網民重提她當年和傅穎不和事件，更直指成員區文詩曾在她二人之間挑撥離間，不過傅穎之後開直播表示自己心裏沒有討厭的人，對此Stephy表示：「大家唔好再用呢啲字眼，都過咗20年，大家都大個，唔好再將呢啲傳聞發酵。」她坦言知道有不少人留言攻擊區文詩，雖然知道對方看得開不會在意，但自己卻有因此事不開心。

同場的Amanda S.透露近日正同時忙於甜品生意和節目拍攝，雖然忙但感到很開心，亦有意重開實體店，但租金壓力是最大考慮因素。另表示近日正拍攝電視節目，但詳情仍未能透露。