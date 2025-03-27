金像獎「最佳新演員」造型照曝光　陳卓賢邱彥筒領風騷

第四十三屆香港電影金像獎特刊「最佳新演員」造型照曝光。今年獲提名的包括劉偉明、陳卓賢、蘇文濤、吳祉昊及邱彥筒。邱彥筒是唯一一位女候選人。她在電影《寄了一整個春天》中飾演一個天生口吃缺乏自信的名校女學生，表面上她是老師眼中的清純少女，由於父母經常不在身邊而感到寂寞，希望得到關注和渴望愛情，暗地裡跟同班好友大膽經營出售內褲，以為可藉此獲得買家的愛慕。

為了演好這部首登大銀幕之作，邱彥筒無論在角色造型或性格上都摒棄前衞型格歌手的形象，且以投入及突破的演出獲得本屆「新演員」入選資格。而由她主唱的《寄》片主題曲《㪐㩿》同時入圍「最佳原創電影歌曲」獎項，初戰金像獎已獲得兩項提名，實屬難能可貴。

至於MIRROR成員陳卓賢(Ian)憑電影《久別重逢》角逐，他同時憑着與鄭伊健合唱此片同名主題曲候選「最佳原創電影歌曲」兩個獎項。陳卓賢在戲中飾演沉默寡言又醉心音樂的年青人，喜歡彈奏樂曲以抒發情感及想法。他雖曾在電視劇飾演過學生，然而這次跟鄭伊健分飾同一個角色的年青純粹版本及成年後人生失意版本，需要相當的演技來說服觀眾投入並認同二者是同一人，極具挑戰性。