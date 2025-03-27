Mandy被寸頻繁帶大S仔女出巡　躁爆反擊：關在家就不被偷拍

台灣女星大S（徐熙媛）猝逝，佢同前夫汪小菲所生嘅一對仔女由汪小菲撫養，同汪小菲及後母Mandy（馬筱梅）一同生活，「一家四口」更多次周圍去旅遊獲偶遇，頻頻有偶遇照被post上網。對此，部分網友睇到消息後，走去Mandy社交網留言，佢亦愛回覆網友，近日佢仲同好好火，同網友險釀罵戰。

當中有網友留言肯定Mandy對小朋友嘅照顧：「雖然大S是我的偶像，但是自從有了你，兩個家人的生活更豐富多彩了」Mandy回應：「我和你們都一樣希望家人好，謝謝你們給予正面的鼓勵。」此外，亦網友質疑兩個小朋友為何冇參加大S葬禮？Mandy強調「沒被通知，看了新聞才知悉」，並反問：「家人不應該有正常生活嗎？依照你的想法過日子就是懂事？不知道他人真實的生活，就不要聽風就是雨的。」回應非常暴躁。

有網友勸告佢唔好再曝光大S兩個寶貝，Mandy怒回：「知道了，關在家裏，然後不要去有陌生中國人的地方就不會被偷拍，也沒有狗仔！這樣可以嗎？」佢又繼續爆Seed：「以後他們跟我說想出門，我會跟他們說可是大陸一位陝西網友說不能曝光，因為我沒辦法保證陌生人不偷拍他們。」同時有網友力挺Mandy，認為身為後母都有替二人負責嘅權利，只要以寶貝們嘅意願為前提、在安全狀況下就可以出門。