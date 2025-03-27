陳彥行拒做虎媽　全力支持囡囡大個入行

藝人陳彥行今日（27日）現身新城電台，參加薛家燕主持的節目《開心大派對》。適逢薛家燕生日將至，陳彥行特意帶來蛋糕和氣球，為她慶生。

對於早前被爆料已成為媽媽，陳彥行表示因為有其他家長目睹她接送女兒，並拍下照片。她認為女人結婚生小朋友是很平常且幸福的事情，只是因為她和伴侶較為低調，才未曾公開。既然被拍到，便自然在社交平台上分享了這份喜悅，同時澄清伴侶並非圈內人。

她透露早已向薛家燕報喜，並表示女兒目前正在家燕媽媽學校上課，學習唱歌、跳舞和話劇。她坦言，如果女兒將來有興趣進入娛樂圈，她會全力支持，但也希望女兒能做好兩手準備，學習其他專業知識。她強調自己並不是「虎媽」，只要女兒能夠達到合格標準，她已經感到滿意，並認為自己無法做到的事情不會強迫女兒去做。

此外，早前鄧兆尊曾在網台節目中爆料，稱某女星同時與6位富豪交往，後來意外懷孕，引發了網友的熱議，許多人猜測這位女星是張慧儀，最終令她感到不滿並發聲。同場的鄧兆尊解釋當事人不是張慧儀，並向她道歉，他表示自己並非故意爆料，只是剛好在節目中談到相關內容，之後也不會開估或透露更多提示。