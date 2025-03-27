周杰倫望啟德騷加場　韓韶禧型格登場展美態

台灣天王周杰倫6月在港舉行巡迴演唱會門票一票難求，今日（27日）本尊親自來港對香港啟體育園新場館表示期待，希望能加場讓更多歌迷入場之餘，又打算問在他之前表演的謝霆鋒和林俊傑的騷後感，積極編排不一樣的歌單。

台灣天王周杰倫明天（28日）將在三亞開唱，開騷前夕今晚（27日）驚喜來港與韓國女星韓韶禧現身在中環舉行的時尚活動，晚上6時許，已有大批粉絲逼爆中環商場，目測有逾500途人圍觀，非常墟冚，韓韶禧首先現身，身穿吊帶黑裙展示修長身形，不停向粉絲派飛吻和派心，惹來粉絲尖叫。接着到周杰倫登場，全場起哄尖叫，全黑造型及戴黑超的周杰倫，型格十足，笑容滿臉地向群眾揮手，心情十分好。

周杰倫將於6月27日至29日來港舉行《嘉年華世界巡迴演唱會2025–香港站》演唱會，​門票「一票難求」，日前門票更要加推座位，滿足更多觀眾入場，問到會否考慮再加場時，周杰倫表示：「6月演唱會非常期待，也希望更多歌迷可以聽到演唱會，亦知有歌迷問可會加場，對我來說如果可以加場當然很好，但是要看主辦方，前面已有謝霆鋒、JJ、五月天都會先唱，所以這個場館我很期待，可能之後會問他們唱完感覺如何，有時在不同的場館唱，會挑不一樣的歌曲，今次香港演唱會我自己都很期待，希望大家都可以很High。」

演唱會服飾方面會以簡單輕鬆為主，他笑說：「有時看一些歌手會只穿一套服裝，自己會根據主題去穿服裝。」周杰倫熱愛賽車，日前便現身上海出席F1賽車大賽，可有興趣加入賽車行列？他表示：「當年做過藤原拓海，不過已經是很久以前的事，今次去該賽車場只是想感受一下，我知道做賽車手是一件很困難的事，還是拍電影算。」

另外，周杰倫出席活動前爭取時間去看藝術展，有網民在藝術展捕獲他，見到他由多名保安包圍下現身展館，同行還有太太昆凌，跟老公齊穿上情侶色調外套及戴上太陽眼鏡，期間周杰倫還攬着太太在展品前合照，大放閃光彈。