谷婭溦唱好人之初性本善　凌晨4點拍MV嗌怕怕

歌手谷婭溦（溦溦）人性四部曲「真、假、善、惡」去到最終章「惡」，這次一共推出兩首作品，包括《人之初》（普通話版本）和《性本善》（廣東話版本），並且在凌晨4時開始準備拍攝MV，難怪溦溦大呻短期內都避免拍外景MV了！

《性本善》歌曲講述，就算再惡的人，從一出生都是一張白紙，如果可以，我們沒有人願意做壞事，讓我們一起回歸本身走出屬於自己的光明之路。溦溦表示：「今次用咗反思維的方式去帶出咩係人性的『惡』，唔係集中講述人有幾惡，而係帶出惡嘅開頭其實都是善。每個人一出世，都懷着一顆善良的心，係一張乾淨的白紙。只係成長嘅過程中，被環境所影響，蒙蔽了善念。」

新歌由谷婭溦作曲，在錄音的過程中，溦溦忍不住流淚幾次，每唱一次都勾起自己的人生經歷，而且這首歌的旋律也經過幾番修改，溦溦在過程當中經過幾番思量，才落實現在版本的曲。在構思MV拍攝開初，溦溦已經有一個想法，希望呈現到浩瀚遼闊的畫面，自己置身其中，其實力量有限而且渺小，儘管如此，要時刻提醒自己保持性本善的初心。所以，這次MV拍攝在凌晨４時開始妝髮準備，早上７時上快艇前往東龍洲，溦溦坦言：「導演叫roll機，其實我都唔知自己做緊乜嘢，因為實在太眼瞓，總之盡力比足表情，我同導演講，最緊要影得我靚！」

歷時10個鐘的拍攝，溦溦穿着黑色薄紗裙營造飄逸效果，清晨時分凍到「打冷震」，薄紗底下貼了超過十個暖包，溦溦在鏡頭下仍然面不改容，非常專業！不過經此一役之後，溦溦大呻短期內都避免拍外景MV了，實在太挑戰人體極限。