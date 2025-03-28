李佳芯離巢即獲內地品牌垂青　「解封」自立門戶做老闆

視后李佳芯（Ali）之前傳因政治立場遭無綫雪藏，甚至遭無綫內地平台打格，投閒置散3年，去年底終捱到約滿回復自由身。曾被指不受內地歡迎的Ali終獲內地「解封」，昨日應邀出席內地品牌活動，並宣布升呢做老闆成立個人工作室，總算坎坷過後有艇搭。

李佳芯早年傳因政治立場遭內地封殺，更被無綫掟入「雪櫃」，自2021年與馬德鐘合作劇集《有種好男人》後絕迹劇壇，而2022年起連續兩年的台慶，Ali雖然有份出席，但無綫內地官方平台直播期間，每當有她的畫面都會將其靚樣打格，無綫內地社交網的照片及短片，她亦一律冇影，徹底消失於內地觀眾眼前。至去年3月，Ali才「解凍」夥拍視帝譚俊彥開拍喜劇《麻雀樂團》，不過慘受打壓3年多的她，去年底宣布不續約，結束12年賓主關係，《麻》劇亦成為她在娘家的告別作。

離巢後的Ali工作接踵而來，之前有傳她被內地封殺，但昨日竟獲內地品牌垂青現身活動，正式「解封」。提到有傳舊東家指她不受內地市場歡迎而將她雪藏，今次卻正正是內地品牌工作，她得戚笑說：「算唔算打破咗傳聞？」問到會否想發展內地市場？她坦言沒刻意想過，將來合作也會以合作團隊和角色作考慮。

獲多間公司招手邀合作

Ali不只有顏值，而且演出經驗豐富，實力備受肯定，加上觀眾緣極佳，回復自由身後即傳出有多間娛樂公司向她招手，包括古天樂旗下公司力邀她合作拍電影，另有指ViuTV也有興趣斟她拍劇。Ali受訪時承認有不同公司找她傾合作，她強調只要角色合適亦會考慮。她同時向外交代最近動向，宣布剛成立了「李佳芯工作室」：「籌備緊自己嘅嘢，Logo都係自己Design。」

她透露公司暫時有兩位員工，今次是成立工作室後首個出席的活動，雖然身為老闆，但亦要落手落腳及出外跟不同單位見面傾合作，笑言現在才知道以往做演員時有多幸福，只需顧演戲而不用理會其他事。她坦言以往一直有其他想法，現在是時候籌備實行：「唔一定係幕前，可能係畫畫、慈善工作。（唱歌？）可以有任何可能性。」