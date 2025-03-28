金賽綸生前悼念文彬親筆信曝光　Sulli胞兄再狙擊金秀賢　

韓星金秀賢曾與已故女星、韓團f(x)前成員Sulli合演19禁電影《Real》，而在金秀賢爆出曾在已故女星金賽綸未成年已開始交往的爭議後，部分韓國粉絲團發聲明表示會一如既往地支持偶像，與他同行。而Sulli胞兄連日在社交網留言狙擊金秀賢，他日前寫道：「金某，有好多話想說但沒法說，反正他會從高處墮下，抓緊點吧。」疑似映射金秀賢，但被質疑借Sulli抽水。Sulli哥哥繼昨日（27日）留言「虐待狂」之後，今日（28日）又再發文：「妹妹已離世6年，你玩弄女人6年，也該承受6年痛苦，希望你別這麼快就被摧毀！」疑再次狙擊金秀賢。

此外，金賽綸生前與男團ASTRO已故成員文彬私交甚篤，昨日「橫豎研究所」公開她前年4月寫給對方的悼念信，內容包括「我真的很痛苦，甚至想選擇結束生命。我聽到你的消息時，我能理解你當下的決心和選擇時，有多害怕與孤獨，實在無法質問你為甚麼，但我那天很奇怪地突然很想你，本想致電給你，卻沒撥出那通電話，現在很後悔，雖沒能阻止你，我總是告訴自己只要捱過今日，明日便會來，就這樣活着，你是否也曾想過再多撐一天？每天也掙扎地活下去，但我的心一直搖擺不定，你是否也曾這樣掙扎？我甚至會想是否要跟隨你，但每一天每一刻都在動搖。我覺得自己當時太耗力活着，沒好好關心你，希望你別再孤單，如感到孤單，就到我夢中來吧。我知道那些無法對人說出口，獨自埋藏在心的痛苦，不只我一人這樣，你一定也這樣，一天天地挺過來。如果當時我們能敞開心扉，痛快哭一場該多好？應該放聲說出有多痛，雖然我現在仍未能做到。我們為了不讓對方擔心，一直假裝堅強，假裝沒事，對吧？你選擇的路，無論去到哪，也一定充滿光明，我尊重你的一切，為你加油，你是最棒！很抱歉，沒能給你更多讚美與擁抱，我愛你，彬，很快會見面，等着！」