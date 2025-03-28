緬甸大地震︱羅敏莊寓所有強烈震感驚會死　虞書欣泰國拍劇報平安

緬甸今日（28日）下午發生黎克特制7.9級地震，震源深度30公里，接壤緬甸嘅中國雲南省昆明和大理、泰國首都曼谷、清邁等地震感強烈，更有建築物倒塌。近年移居泰國曼谷的羅敏莊，於地震後在社交網拍片報平安，她對於地震感到非常驚慌，表示：「成間屋震晒，真係唔係講笑，驚到手依家震緊，都唔知會唔會死，依家拍定條片先。」之後她亦有上傳一條片，看到大廈響起警鐘，人們紛紛離開寓所到街上避難。

而在港工作的陳國邦表示已聯絡上身在泰國的太太羅敏莊，他表示未有太擔心，指當地都有措施疏散人群，但由於通訊關係，還未聯絡上在已返學校的女兒，但他謂應該都不會太擔心，又透露羅敏莊現到街上，等待進一步消息。

另外，內地頂流小花虞書欣正身在泰國，與小生何與拍攝新劇《雙軌》，佢早兩日先到達曼谷機場，更獲大批粉絲接機，點知今日當地就受緬甸7.9級地震波及。日前先喺社交網發過於當地飲飲食食嘅相，粉絲都為其安全大感擔心，其工作室即急急發文報平安：「感謝大家的關心與問候，目前藝人一切平安，請不要擔心。也提醒大家注意餘震防範。」粉絲見狀都放下心頭大石，表示女神平安就好，希望佢稍後嘅劇組工作一切順利，可以盡早返中國。