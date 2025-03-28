春天午後時光　與知己好友饗樂

春日陽光和熙、清風微涼，於午後相約知己好友聚會，邊細味討人美點，邊談天說地，一樂也！近日就有不少特色餐廳及酒店推出全新主題下午茶，既有與香氛及香薰品牌聯乘合作之選，亦有以不同亮麗主題打造的特色美點，讓巴絲打可以好好享受午後的休閒時光。

餐廳之選

結合香氣

金鐘主打西餐及亞洲風味Fusion菜餐廳與法國香氛品牌合作，於即日至4月30日期間推出全新的「花漾時光：No.14此時此刻」主題下午茶套餐（兩位用），將帶花香迷人的香氣結合美食展現獨特魅力。餐廳行政總廚峰師傅以品牌產品用到的食材及香料為創作靈感，創製出多款賣相精緻、色香味俱佳的鹹甜點。鹹食有伊比利亞火腿松露忌廉芝士撻、煙熏蘇格蘭三文魚伴焦糖蘋果、迷你牛肉竹炭漢堡包及水牛芝士番茄啫喱等。甜食方面有煉奶意式奶凍咖啡啫喱、雲呢拿慕絲伴紅桑子果醬、冧酒提拉米蘇撻和西柚桂花糕。大廚更特別自製玫瑰士多啤梨果醬與傳統的凝脂奶油來搭配英式鬆餅，一絕！套餐除可選咖啡或茶外，還可以優惠價加配「金花微風」或「柑橘雲泡」兩款特飲，為美點錦上添花！於推廣期享用下午茶套餐，每人可獲品牌禮品一份（數量有限，送完即止）。此外，餐廳特別為全新下午茶推出精緻外賣版（需1天前預訂），隨時與親友於春日和陽下細味香氣馥郁的鹹甜滋味。

瀑布景色

另一間同樣位於金鐘的多元化西式餐廳，以坐擁優美瀑布池景及戶外綠油油機蔭庭園而聞名，置身幽雅景致下享用全新春日下午茶套餐，勢必再度成為不少女生打卡朝聖熱點之一。全新下午茶帶來10款鹹甜美點，包括和牛肉醬一口撻、蝦多士、香辣火炙吞拿魚、西班牙火腿配蜜瓜、草莓開心果酥盒、開心果忌廉夾餅、草莓芝士慕絲配開心果蛋糕、英式鬆餅配奶油及有機果醬等。的骰小巧，與閨密邊談天邊享用，悠閒舒適！

酒店之選

玫瑰氣息

位於尖沙咀彌敦道的酒店於4月1日至5月31日、將聯乘香薰美學專家推出全新「香蘊玫瑰下午茶」（可供一位及兩位用）；大廚以玫瑰香味及春天田園為靈感，加上來自澳洲的優質食材及春日當造的鮮果入饌，帶來洋溢春天玫瑰花香氣息的滋味。套餐有一系列鹹甜美點，散發玫瑰花蘊的甜點可以說是亮點，包括士多啤梨夏洛特蛋糕、覆盆子荔枝玫瑰粉紅泡芙、覆盆子朱古力慕絲蛋糕等。鹹點則有迷你和牛肉批、牛油果黑麥包多士、迷你肉腸歐陸卷和榲桲布利芝士多士。大家除可選配茶、咖啡或果汁外，還可以升級配以無酒精特色飲杯或香檳。享用全新下午茶可獲贈禮品換領卡，到品牌店舖獲取玫瑰保濕滋潤套裝禮品一份，以及免費預約香薰工作坊一次；於網上訂座更享低至75折優惠，帶來獨特的花香體驗。

藝術滋味

尖沙咀精品酒店為了響應藝術月而於即日至5月31日期間推出春日藝術下午茶「Palette of Blooms」，廚師團隊以20世紀初在法國創立的「立體主義」為靈感，將精緻的鹹甜點以正方形及圓形等幾何形狀呈現，並巧妙選取鮮艷及對比色彩的北歐春季時令食材搭配，帶來層次豐富的效果；下午茶點更以調色盤盛載，將北歐傳統烹飪與藝術完美體現。鹹點有法式鴨肝凍批、冷熱煙熏三文魚三文治、甜蝦牛油果撻；甜點則有櫻花果凍、抹茶慕絲蛋糕、百香果及杧果馬卡龍等。下午茶搭配同樣以現代藝術感演繹中國茶文化的本地茶飲品牌的特色茗茶，又以優惠價搭配特調雞尾酒「Azure」或「Perspectives」或無酒精飲料。