娛圈單打︱娛圈兩大衰仔恒　兩個都係咁身痕

香港娛樂圈有兩個叫阿恒嘅衰仔零舍麻煩，一個係被嘲「餓死老婆瘟臭屋」嘅張致恒，另一個就係有打老婆前科嘅周永恒。嗱，咪以為後者沉寂一時修心養性，錯！日前佢老哥喺天水圍行人路違規使用「風火輪」被捕，期間情緒激動，仲鬧上新聞版面添！

周永恒被捕後公開露面，展示手上傷勢，似乎想話畀大家聽，執法人員好粗暴。開講都有話：「你唔喺現場出現咪冇事囉」，風火輪喺香港公眾地方使用屬違法，何況嗰度仲係行人路，橫衝直撞亂咁嚟，一陣撞傷阿婆、掃低細路咪大鑊？所以啫，畀人拉係抵死㗎。

咁佢今次都叫做肯道歉。周永恒話喎，踩風火輪係因為要送外賣，近年轉行做外賣員搵錢養仔，依家手部受傷，暫時送唔到外賣，嚟緊會繼續做歌同埋學剪頭髮。之不過，若然傷咗手送唔到外賣，何解又剪到頭髮呢？

Anyway，本欄就覺得人誰無過，難得佢放下明星光環，走去做外賣仔養家，都唔係容易。但都要提醒一句，送外賣亦要守法，冇電單車牌就踩單車算罷啦。比較之下，另一「恒」張致恒動輒喺網上呻窮，伸大手板向網民眾籌乞錢，似乎仲難睇少少。

之但係，張致恒點衰都好，又冇好似周永恒咁，衰到郁手打老婆喎。周永恒被指家暴前妻趙頌茹，最終搞到離婚；再婚第二任內地妻子陳薇，又被爆出言恐嚇斬死老婆兼襲警，然後又聲稱自己畀老婆家暴先至係受害者，非常澩嫪。再加上曾經藏毒被判罪成，前科厚過電話簿。好啦，究竟兩個「恒」邊個衰啲，本欄好難評斷，宣告打和啦！