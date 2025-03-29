東方日報C1：易烊千璽逆襲朱一龍　瓜分男主角之位

名導張藝謀將執導新片《驚蟄無聲》，未開拍經已回響十足，早前有指該片男主角為朱一龍、配角為易烊千璽，但由於今次屬大型投資，必須有當紅演員擔綱，故最終「大洗牌」，由朱一龍、易烊千璽「雙男主角」上陣，女角方面一度曾斟洽楊冪，但最終換上了倪妮，而趙麗穎、王一博亦會客串，卡士十足！

內地導演張藝謀於中國影壇地位十足，不少紅星對能夠與他合作趨之若鶩！其新作《驚蟄無聲》早前正式立項，旋即成為網上熱話，電影講述國家重要情報外洩，安全小組被委任全力緝拿叛國者，經調查後，矛頭竟反指向小組內部，令眾組員捲入信任與背叛的漩渦中，屬「大男主」電影，男主角十分重要。

日前有指該片將由朱一龍擔正，配角是頂流男星易烊千璽，女主角則斟洽楊冪、宋佳，但消息一出即惹來不少負評，尤其擔得起票房的易烊千璽當配角，備受爭議，而楊冪近年電影票房慘淡，亦被網民指不適合再拍重頭電影，片方在多重考量之下，有指最終決定「大洗牌」，由朱一龍、易烊千璽任「雙男主角」，女主角則由「謀女郎」倪妮擔任，她日前與姜文、陳冲等獲第15屆北京國際電影節委任為「天壇獎」主競賽單元評審，再加上與朱一龍曾合作票房大賣電影《消失的她》，故由她擔任女主角，分量及默契十足，而好戲之人雷佳音及宋佳都會演出該片。

趙麗穎報恩客串一角

張藝謀對新作要求甚高，除主演之外，連客串的演員都好有分量，有指曾跟張藝謀合作電影《第二十條》的趙麗穎，因有鑑憑對方之電影令自己能在影壇佔一席位，故今次就算戲份不多，她都願意「報恩」演出一角，而另一頂流小生王一博亦因張藝謀之名，將客串一角。

網上日前瘋傳《驚》片於前日在深圳開機，但最終沒有任何路透照，內地有消息指因易烊千璽於重慶有另一拍攝工作，未能如期完成，故大隊將開鏡日期延至下月中旬。網上近日亦有不少易烊千璽抵達重慶開工的路透照，戴上口罩、鴨嘴帽的他匆匆上車，工作排得密不透風。《驚》片下月開拍，目標鎖定為明年春節檔。

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