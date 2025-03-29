BMI已過時？2025年2項全新肥胖標準

大眾常用身體質量指數（BMI）來界定體重是否符合標準，即是以體重÷身高平方，不過單靠此或無法完整反映實際的肥瘦狀況，例如肌肉量高的人會判斷為過重，而BMI未超標的人，卻有機會隱藏着過高體脂。因此國際權威期刊《Lancet》日前發表最新研究，顯示BMI並非作為肥胖的單一依據，應結合腰圍等其他測量方法。

研究報告指出，單靠BMI作為肥胖與否的依據，容易令體質高、BMI正常範圍的人忽略其健康問題，並提出2種新的診斷類別，分別為「臨床肥胖」和「臨床前肥胖」。臨床肥胖人士是指體重屬於BMI正常範圍內，但體脂過高，並誘發出身體併發症如代謝異常、關節負荷過重、心臟病等健康問題，這類人可透過控制飲食、運動和藥物治療。至於臨床前肥胖人士，即指體脂超標，但未有明顯的健康問題，惟長遠而言會增加換上心血管疾病等風險，需要接受檢測身體出現異常時能及早介入治療。

另外，除了BMI之外，還需要測量體脂、腰圍和要團比，綜合多個數據以判斷屬於臨床肥胖，還是臨床前肥胖。首先是腰圍尺寸，男士大於90厘米、女士大於80厘米，代表內臟脂肪過多；腰臀比可透過腰圍÷臀圍計算，男士超過0.9、女士超過0.85，則會增加肥胖等慢性病風險；最後體脂方面，男士大於26%、女士大於30%，也已經屬於肥胖的根據。因此，肥胖不但影響身形體態，更往往和健康有緊密關係。