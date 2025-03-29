簡淑兒男友榮升正機長即被催婚　自爆求婚有1必要條件

藝人陳淽菁、簡淑兒、孫慧雪、敖嘉年、陳婉衡及玄學家七仙羽等昨晚（28日）出席HOY TV全新節目《他鄉的煮人》首映晚宴。節目走訪世界各地，尋訪當地生活的香港「煮人」，如何為香港味道的堅持與故事。為節目擔任主持的陳芷菁，大讚製作組很用心炮製今次節目：「無論我哋導演、拍攝、所有鏡頭、寫稿，所有嘢都好好，好完美！係我做過咁多飲食節目裏面最深刻嘅一次。」她表示之前曾跟HOY TV合作兩次春晚節目，但真正拍節目這次是第一次。她表示自2018年在無綫完成《不老傳說》後便回復自由身，現時除了幕前工作，亦有擔任企業培訓工作及自己生意，直言非常充實，又認為可以自由自在現身於不同電台、電視台，對藝人來説是好事，可以有更多發揮：「我覺得我哋香港演藝界依家追得上潮流，其實喺韓國、台灣好耐以前已經係咁。」

至於簡淑兒被問到男友麥大力正榮升正機長後，會否順勢拉埋天窗，來個喜上加喜？她先感謝大家對男友的祝賀，笑言若有喜訊一定會通知大家，問到二人是否已有共識？她坦言自己對人生大事有一定要求，自認需要儀式感：「我唔鍾意坐定定傾吓幾時結婚。（男友要下跪求婚？）當然要，話唔使嗰啲都係呃你，哈哈！」她笑指雖然有不少朋友替她擔心，指機師生活多姿多采，很容易受到引誘，不過她坦言男友外表看似花花公子，但其實內心很單純：「佢嘅人生就只係圍繞住工作同飛機，好多時同我傾偈都係講呢啲，有時我會聽唔明，但又要扮明，哈哈！」她又對男友投下百分百信心，笑指男友話題離不工作與飛行，相信也很難吸引其他異性。

同場的孫慧雪被問到經常遇上問題外傭，她笑稱自己可能是「姐姐黑星」，她説：「之前有個姐姐突然消失咗，然後有執法部門打嚟話工人姐姐洗咗過百萬黑錢，通緝緊佢，真係好誇張，然後我請緊人嘅時候，我屋企另一個姐姐突然話搵到個有錢人嫁啦，唔做啦！」她無奈表示禍不單行，正在經中介公司聘請的外傭原以應承上工，但近日卻突然表示不來了，令她相當頭痕：「覺得算啦，個天想我自己湊返。」她表示現時已將手上工作盡量延遲，騰出時間照顧小朋友。笑問她有否想過打破宿命，自己開中介公司？她笑指的確也想過，因為近來到處找人介紹外傭，結果認識了不少外傭：「我老公真係有講過，與其畀錢人賺，不如自己開一間。」另談到她上月悉心打扮現身馬場拉頭馬，被指榮升馬主，她立即耍手擰頭，笑稱老爺才是真正馬主，自己跟老公只是去叨光，又大呼冤枉，指爸爸和身邊朋友事後埋怨她沒有提早給予貼士，笑指自己當時也忘記投注：「贏返嚟嘅獎金都冇我份㗎。」

有份出席的七仙羽早前曾預測有天災，結果緬甸便發生大地震，造成人命傷亡，她坦言作出預測是希望其他人能提高警覺避過災難：「其實我當然唔想中，都唔想人哋唔好，但呢個係事實。」她提醒大家韓國、日本、台灣和東北面地區今年會有災難，北面也盡量避免前往。她不同意有網民指她只是「撞彩」，自己之前的預測是有指明日期甚至人名亦結果應驗：「亂講唔會講得出邊一日股市跌最多。」她又指雖然配合節目效果而變得搞笑，但從來都是認真的預測，希望大家不要掉以輕心。談到有指7月日本會發生大地震，她表示事情未必要等到7月，有可能會提早發生：「對於預測這啲咁嚴肅嘅事，我點可能會搞笑？大家未來暫時唔好去日本玩，因為嚟緊會地震，台灣都會，有啲人可能話已經買咗機票唔想浪費，對你大家如果真係去都係快閃幾日，唔好逗留太耐。」她透露早的話有可能4月已發生地震。

另談到她早前指出一位名字有夏字藝人，以及名字有華字的政界人士，今年身體會有大毛病，她提醒對方事情最快4月或者7月、最遲11月會發生，希望對方多加留意，坦言不想變成詛咒別人一樣，故不會透露出對方全名。