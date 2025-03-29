《家不成家》得獎紀錄片導演遇襲　600名選民聯署炮轟奧斯卡不發聲

講述以色列與巴勒斯坦衝突的紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）本月初獲《奧斯卡金像獎》頒發最佳紀錄片，該片導演之一、巴勒斯坦人Hamdan Ballal上周一（24日）在約旦河西岸遭以色列定居者襲擊後，被以軍帶走並將他進行私刑，雖然Hamdan已獲釋，但同時惹來電影界人士不滿，有600名《奧斯卡》會員聯署公開信批評《奧斯卡》在事件中一直沒有發聲回應事件。

600名會員之中除了來自紀錄片界之外，亦有多位荷里活巨星包括金像影后Olivia Colman、蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）、奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、男星尊古鍚（John Cusack）、「紅女巫」Elizabeth Olsen、西班牙男星哈維亞巴頓（Javier Bardem）與妻子彭妮露告絲（Penelope Cruz）等，信中表示：「對於一個組織來說，在3月的第1個星期認可一部獲獎影片，卻在幾週後未能為其電影製作人辯護，這是站不住腳的。」並直指《奧斯卡》主辦單位美國影藝學院（AMPAS）對Hamdan「缺乏支持」。消息傳出後，AMPAS即就事件發聲明道歉，承認在回應《家》導演Hamdan遭以色列軍警暴力襲擊和拘禁一事時，未能明確提及導演姓名及其作品。學院主席楊燕子與行政總裁Bill Kramer在致成員的信中表示：「我們為未能直接提及Ballal先生及影片名稱而深感遺憾。」