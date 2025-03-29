BOYNEXTDOOR緊急取消泰國騷　被鬧爆不顧粉絲死活

緬甸昨午（28日）發生大地震，泰國部分地區有震感，曼谷一幢高樓大廈倒塌，當地宣布進入緊急狀態。而韓團BOYNEXTDOOR原定今日（29日）在曼谷開騷，昨日緊急宣布取消。有粉絲表示地震發生後，大家都在等待事務所通知，有人當時正準備搭飛機前往曼谷，原本見主辦發布取消聲明，但不久後刪除，之後過了1小時仍消息，便按原定行程前往曼谷。

其後有粉絲目擊原本已飛抵泰國的BOYNEXTDOOR，現身曼谷機場返韓後，主辦才發聲明確認演出取消，但此舉惹起大批粉絲不滿，狠批事務所未有第一時間通知演唱會取消，令許多海外粉絲飛抵當地後被逼滯留，甚至傳出有內地粉絲在當地失聯。

不少粉絲直斥事務所只保護成員安全，不顧粉絲死活。有網民上傳在泰國機場捕獲BOYNEXTDOOR的影片，當時有粉絲向偶像求助：「我們該怎麼辦？」但一行人未有理會並於昨晚返抵韓國。有粉絲坦言對偶像感失望，紛紛揚言「脫粉」。此外，BOYNEXTDOOR成員昨晚在粉絲交流平台發文，對取消演出一事深表遺憾，並為泰國祈禱，希望粉絲把安全放首位。