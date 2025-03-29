郭柏妍烏身晒線　劉穎鏇直豎拇指

視帝張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、劉佩玥（阿Moon）、丁子朗、郭柏妍等今日現身商場為無綫劇《奪命提示》宣傳，各人以拳手造型出場，刻意在身上加傷痕，台型十足。劉穎鏇夾着振朗腰間凌空做出20下sit up，展示超強腹肌，丁子朗用背頂着郭柏妍做掌上壓展示力的表現。劇集首周七天跨平台總收視錄得22.9及148萬觀眾收看，是今年兩線劇集單集收視冠軍。

現場播出下周重點廝殺戲精華片段，又有Tiffany怒摑振朗的場口，Tiffany視該場戲為動作戲，記住每個步驟，大力真摑振朗，笑言：「我平時唔係咁。」振朗表示被摑了多次，看到現場觀眾反應不錯，覺得打得好值得，指此劇除了動作好極致，感情戲和搞笑元素一樣極致，尤其廝殺戲應該是電視史上一個大突破。阿Moon透露廝殺場面營造成與世隔絕的荒島，「緊張刺激得來又好瘋狂，拍咗好多個夜晚，好深刻，喺凌晨時真係攰到傻咗，各演員同事和武指都黐咗線咁出盡力打喪屍，自己都好想睇。（同陳山聰有冇Sweet場口？）未出，不過開始有啲眉目。」

今年「2025紐約電視電影節」無綫獲得共6項提名，當中張振朗憑《反黑英雄》提名男演員，振朗表示有提名已好滿足，頒獎禮於5月舉行未知會否出席：「今次係第一次有歐美的頒獎禮提名，希望將呢個好運帶落去《奪命提示》，收視愈來愈好、愈來愈多人睇。」振朗備受公司力捧，被指有望取代另一視帝陳豪，振朗表示不可能有此事，陳豪是超級大師兄大前輩，只會做自己鍾意的事情。另外，振朗被指《模仿人生》時跟同劇索女姬天語刻意保持距離，他解釋當日拍跟蹤戲，自然要保持距離，沒有刻意避，對合作視為工作一部分，又指在《奪命》中，視Tiffany和阿Moon為男人，他笑說：「其實我同兩個男人拍戲，大家拍到好熟，係好同事好friend。」

而阿Moon被問到《巨塔之后》傳延期播出，她表示並不知情，何時播映都會盡力宣傳，都希望劇集能夠盡快出街，快些看到成果。丁子朗（丁丁）笑指此劇是入行以來最型的一次，笑言：「可能冇下次啦！」丁丁與郭柏妍有不少動作戲，又會拯救佳人。第一次拍攝動作戲的郭柏妍，對此感到緊張，「我係真打，但能力較差，希望後段大家感覺到我有進步。」丁丁表示現場安排有替身，作用令演員安心，其實大部分場口都是演員親身上陣，拍攝好高技巧，對演員亦好高技巧。郭柏妍表示：「啲網民話我打得好有型，我驚自己做得唔好，又炆憎自己做唔好，先至出現嗰個表情，（有冇受傷？）少少傷和撞瘀在所難免，但覺得好值得。」丁丁笑指沒有入醫院其實好小事。劇中郭柏妍腿功了得被封「腳柏妍」，其中一場腳踢振朗重要部位，表示是大力踢才展示到真實感，問可想向打女方向發展？直言有機會都想試，感覺好新鮮。