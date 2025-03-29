游學修偕女友陳苡臻出席活動　傳介入戀事Billy Choi齊現身

女團Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）今日（29號）出席旺角活動時，被問到隊員鄭芷淇（Elka）傳撻着樂隊Zpecial的鼓手煒賢，被拍到拖手返回疑是女方的寓所，Sinnie稱有看報道，8位成員都會分享生活軼事，但她的喜訊就就交由Elka自己講，笑謂：「冇理由我去幫人承認。」又謂跟成員常傾少女心事，但不敢指教她！

問到她是否有拍拖？她避談謂從出道至今生活上很開心，自己身份太多，既是女團成員又夾band，所以分身不暇：「我有喜訊嘅時就會同大家講，（咩階段？）唔知㗎，睇心情！」可有人有追？她希望有人錫，有能力錫人也很緊要。問她現在可有想錫的對象？她說：「會錫隊Band嘅大家，入面有4個男仔但冇人追，我呢啲相處好男仔頭。」另外，對於今日單獨出席活動，Sinnie指一個人工作會覺得寂寞，以及較易緊張，相反8人一起就會比較淡定。

同場還有游學修偕女友陳苡臻及傳介入戀事的歌手蔡承恩（Billy Choi）齊現身。陳苡臻受訪時指與Billy Choi也不算是傳緋聞，因只是工作，跟對方也是朋友。游學修就指與Billy Choi也認識，私下是朋友，上星期拍攝時，Billy Choi也有來探班，及拉他一起拍攝。對於兩人以情侶檔身份出活動，他表示非常開心，可以寓工作於娛樂，並說：「收得超平，快啲搵我哋！」