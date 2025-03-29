農夫戲曲中心開唱　悼念好友方大同

組合農夫昨日（28日）於西九文化區戲曲中心大劇院舉行《農夫20首歌的21堂課補課》演唱會首場，觀眾反應熱烈，全場站起來與農夫一起encore，包括嘉賓麥玲玲、高海寧和Bob林盛斌！

農夫大讚玲玲師傅和Bob這次分別購買幾十張票支持他們，而且高海寧從來沒有看過農夫演唱會，邀請了她很多次，今次終於成功。是晚演唱會全晚沒有歌單，全晚唱的歌曲都是由農夫抽籤加上現場觀投票決定，所以每一場都不會有重複的歌單出現。

唱歌期間，農夫講到一直以來的心路歷程：「我哋簽過好多間主流的唱片公司、做一些主流的情歌，但歌迷又話要做返農夫風格的經典歌。之後有DJ話，你哋仲Rap？咁老土！不如做一啲周杰倫風格嘅rap歌啦，所以我哋就做了呢一首《狼狗羊》。」不過當他們《粒粒皆辛苦》曲派台時，有DJ指農夫不應做這些歌、不應該做這些沉重的歌，因為農夫一向推出的歌曲都充滿正能量。而他們唱到《偉大航道》，C君坦言：「我寫這首歌的時候只是20幾歲，用來提醒年輕人的一首歌，但其實當時自己也是年輕人。現在自己已經是一個廢佬，這首歌反而用來提醒自己不要再提醒年輕人，所以《偉大航道》只是用來懷緬一下當年扮廢佬的時候。」最後，農夫透露今年曾入紙紅館，但因檔期的問題遭拒絕，笑言自己是史上最快公布紅館不過最快公布取消的歌手。他們不排除之後會舉辦棟篤笑演出，希望到時各位粉絲會繼續支持！

除了搞笑以外，農夫亦有感性一面，他們以歌曲《Rap Along Song》來懷緬早前離世的歌手方大同，因該歌的靈感來自方大同的一首歌曲《Singalongsong》，獻唱前農夫着工作人員關掉全場的燈，在黑暗中感觸地表示：「我哋同大同係好好嘅朋友，可能未必好多人知。我哋曾經係佢演唱會嘅嘉賓或者主持人，佢係最懂得欣賞農夫幽默嘅人。佢好喜歡我哋嘅音樂，係一個冇任何仇人嘅人、冇人會唔鍾意佢。我哋開騷之前有聯絡佢，叫佢不如你唔好嚟睇騷，嚟做我哋騷……人生無常。我哋收到好多關心嘅訊息，不過其實最應該關心嘅係大同嘅家人和樂迷，大同嘅歌畀咗大家好多陪伴。」