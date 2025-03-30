東方日報C2：光希拍劇打親民牌　靜香監場怕仔埋身

日劇天王木村拓哉的細女光希，早前在電影中犧牲色相扮醜女，可惜無助票房。近日她重拾女神造型，低調來港為港劇開工，全程大打親民牌，揮手甜笑冧暈網民。出名「廿四孝」的星媽工藤靜香同行傍實，嚴防愛女有仔埋身。

現年22歲的木村光希有「最強星二代」美譽，廣告及影視工作接到手軟，除了日本本土作品外，她還積極開拓海外市場，繼早前拍畢英國電影《Tornado》後，最近強勢攻港，接拍香港製作的劇集《The Season》，同劇演員包括《戰狼2》女星盧靖姍、MIRROR成員Anson Lo及COLLAR成員Marf等，陣容強勁。劇集共6集，講述一群身處上流社交會的好友，展開奢華的夏日遊艇之旅，但旅程背後，卻逐步捲入欺騙與權力鬥爭的漩渦中。

甜笑揮手打招呼

故事以香港為背景，近日光希已低調來港開工，昨日還上載新相打卡，但未有提及工作事宜。其實她近來與香港非常有緣，繼本月中出席《第18屆亞洲電影大獎》後，相隔不到10日又在尖沙咀出席晚宴，其後便一直留港投入新劇拍攝。有不少網民在中環大館野生捕獲她，之前在日本電影《女神降臨》扮醜女的她，在新劇回復仙氣。

由影片所見，身穿白恤衫配牛仔褲的光希，全程被工作人員包圍，正式埋位前，工作人員為她整理頭髮及補妝，而她拿着迷你風扇，見到有途人拍攝，即甜美揮手打招呼，相當有禮貌，完全沒半點架子。有指「跟得媽咪」工藤靜香亦有隨行，全程貼身傍到實，唔怕愛女有仔埋身！

網民恨見木村

有網民Po出光希在另一位置開工的片段，寫道：「食完Lunch去大館散步，竟然畀我見到木村光希，原來佢真人好高。」眼利網民指出其中一個戴口罩的長髮女士正是工藤靜香，而多次為光希做翻譯的藝人王友良亦在身邊。網民大讚光希又高又靚，與男神爸爸超神似：「似老竇似到木村拓哉戴咗個假髮咁！」亦有不少網民笑言較想見木村：「他爸就不能來一次嗎？」

至於身在日本的木村亦不愁寂寞，在社交網大晒賞櫻照，又到健身室做運動，生活充實。下月2日他亦會離開日本，到台灣出席代言保健產品活動，是他相隔7年再次訪台，令台迷大為期待。

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