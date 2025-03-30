美國影壇巨星被傳驚喜客串飾演「超人之父」

由美國鬼才導演James Gunn執導的DC超級英雄大作《超人》（Superman）將於今年7月暑假檔期公映，除了原本公布的主要角色卡士之外，近日有傳荷里活巨星「重磅加盟」於片中客串飾演「超人之父」Jor-El一角。

據知情人士爆料指美國男星畢利谷巴（Bradley Cooper）將飾演該角色，不過有指他的角色只會於片中開場幾分鐘出現。畢利與James曾於漫威（Marvel）的超英片《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列中合作過，畢利於片中飾演「火箭浣熊」（Rocket Raccoon）一角。除了畢利之外，之前有傳過《銀》飾演「星爵」的Chris Pratt與另一巨星湯告魯斯（Tom Cruise）飾演「超人之父」。

「超人之父」之前已於多部《超人》電影中出現過，已故巨星馬龍白蘭度（Marlon Brando）與奧斯卡金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）先後於70年代的《超人》與2013年的《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）中飾演過該角色。