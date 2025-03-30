伍詠薇激罕孖2學霸兄聚會　姪女IQ達140讀緊博士

藝人伍詠薇自幼家貧，在西環觀龍樓長大，與兩位哥哥不同，她曾受訪表示讀書成績不好，更差點誤入歧途。伍詠薇外形亮麗，早年選亞洲小姐入行，而伍詠薇的兩位哥哥選擇在其他行業發展。伍詠薇的大哥是補習名師伍經衡，而二哥伍緯衡就是註冊物理治療師。伍詠薇昨日（29日）在社交網分享家庭聚會照，令兄妹合照久違曝光。

伍詠薇的家人非常低調，即使大哥伍經衡因成為補習名師常接受傳媒訪問，但兄妹們都甚少合體。而伍詠薇的二哥伍緯衡就更加低調，幾乎找不到過往被傳媒拍到的照片。但伍詠薇昨日激罕上載家庭照，留言表示：「昨（前）晚同親哥哥Richard拍拖撐枱腳～wine pairing dinner，享受美食之餘，最難得就係兩兄妹可以把酒談心事。」並指家人永遠是她的最強後盾，有非常愛錫她的哥哥與阿嫂，令她感到非常幸福，希望一家人都身體健康，開心快活。雖然伍詠薇分享的照片只見大哥伍經衡，不過伍詠薇在發文時tag了大嫂與二哥伍緯衡的社交網帳號，令二哥伍緯衡私人帳號的頭像曝光，意外洩二哥的近照。

伍經衡曾透露兒時成績並不好，曾在小學六年級時考全班「尾二」，全因初中時遇上良師才有進步，他中學畢業於名校聖士提反書院，考入香港中文大學市場學系。大學畢業後，伍經衡曾任教英文科長達逾25年，之後成為補習名師，身家暴漲，住大屋、開名車。2013年，他再修畢香港大學應用語言系碩士課程。約10年前，伍經衡退出補習界，但他未因此停下進修的腳步，去年伍經衡完成花了6年時間寫成的港大博士論文，於年初宣布畢業，正式成為Dr. Eng。

伍經衡現年28歲的女兒伍雅愉（Stephanie)亦是高材生，伍雅愉兒時已得父母栽培成為鋼琴高手，是智商達140的資優兒童。伍雅愉於2015年畢業於漢基國際學校，早年留學於美國，考入美國塔夫茨大學，現時女兒是港大博士生。伍經衡約10年前退出補習界，其實就是為了陪女兒留學，他曾表示因不想一家人分隔兩地，因此與太太都搬到美國生活，陪伴女兒成長與學習。