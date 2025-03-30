孫耀威心形玫瑰送無眉娘老婆驚喜　曝光超豪巨宅有升降機

一代男神孫耀威與陳美詩於2017年在美國洛杉磯註冊結婚，結束8年愛情長跑，至今仍恩愛如昔。日前孫耀威在社交網高調放閃，一早嘈醒老婆送驚喜，還曝光豪宅的無敵大廳，羨煞旁人！

影片所見，一頭金髮戴住Hairband的孫耀威陪老婆一齊坐升降機落樓，透露是拍拖第N個周年紀念日。他攬到老婆實一實，出升降機後轉個彎，便見到超巨型的心形玫瑰花束，陳美詩驚喜到張開口「哇」了一聲，見陳美詩冧爆擁實花束，孫耀威寫道：「紅色的（花）絕對完勝一大堆RMB（人民幣）！」不過，陳美詩在留言區似有微言：「一個沒梳頭髮，一個沒有畫眉毛，真的很驚喜！」孫耀威回覆老婆：「驚喜就是要出其不意！」互動耍花槍。

不少網民都讚孫耀威有心思、夠浪漫，陳美詩非常幸福。另有網民留言到孫家屋企好大，從片中可見，除了獨立屋內有升降機，客廳環境亦超闊落，用上落地玻璃窗，採光度十足；而且樓底極高，天花放了一架模型飛機都不覺得壓迫，三邊放梳化仍綽綽有餘。客廳還是一個「迷你Band房」，見到有鼓、電子琴、咪stand等一應俱全。

孫耀威在90年代憑《愛的故事 上集/下集》在台灣走紅，近年活躍內地賺人仔，從歌手轉型成為網紅。孫耀威與太太結婚多年一直未有計劃生育，多年前已入住獨立屋並享受二人世界。2020年的5月20日，孫耀威曾於微博上高調放閃，分享了一張戶口轉帳的截圖，向太太匯款5,201,314元人民幣，寓意「我愛你一生一世」。