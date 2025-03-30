周秀娜車廂肉搏　手口並用好論盡！

藝人周秀娜、林愷鈴、陳倩揚與伍詠詩在新劇《三命》中圍繞住劇中主角由陳國邦與蘇家樂飾演的「駱澤信」在不同的平行時空下，展開不同的命運故事。

周秀娜在有關公務員和黑社會的命運中與陳國邦分別發展成情人和夫妻關係，戲中更有激情「車震」戲，她笑言最高難度是一邊「車震」，一邊要兼顧長大篇對白，稱車震戲比起《叠影狙擊》的動作戲更加難拍，她說：「唔係辛苦，係好難拍，私家車空間好細，我係第一次拍親熱戲有咁多對白，因為個情緒係慢慢咁去，我係單親媽咪，國邦亦有家庭，內心有掙扎，同佢親熱緊，個女又打電話畀我，又要聽電話、又要跌電話、又要連戲，所以好論盡。」

林愷鈴拍攝該劇時只得21歲，是她拍的第一套劇集，相當幼嫩，坦言有不少鏡頭要補拍，她說：「好多補戲都係補環境、情節，當然有啲我都係做得唔好要再做，所以過程學到好多，監製絕對有溫柔一面，可能我已經好驚青，所以係笑住獲益良多。」她指角色愛浪漫並有追求的夢想，外表溫柔但內心又帶點叛逆，直言角色是至今演過最似現實中的她，故相對容易理解角色。

陳倩揚則演繹林愷鈴的成熟版，但大家卻沒有設計一些小動作聯繫角色，透過角色互相呼應。過去在無綫少有拍劇的她覺得能參與劇集相當夢幻，雖然付出了很多努力，但回望也覺得有很多地方可以做得更好。伍詠詩則難忘劇集以電影形式拍攝，拍出生活感。

林愷鈴（Ashley）

化妝：Zoey Chin

髮型：Veron Chan

周秀娜

Makeup: Circle Cheung(ndnco.co)

Hair: Keith Wong @Artify. Lab