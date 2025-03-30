游學修望新片賺回本　承諾破2千萬票房會找數

《看我今天怎麼說》今日（30日）在旺角新寶戲院舉行謝票場，出席的有游學修、吳祉昊、導演和片中的小演員鄭進希，他們在電影播畢後與粉絲合照留念。受訪時，導演表示選擇新寶戲院的原因位處於旺角最旺的一個地標，自己以前亦經常來看電影，尤其印象深刻港產片《野獸刑警》，而如今知道新寶戲院即將結業，感慨電影業的不容易。

而吳祉昊透露自己由小學就經常放學後一個人去看電影，並分享曾經有次撞正和班主任觀看同一場電影，結果因為班主任擔心安危而被罰留堂。對於近年愈來愈多電影院結業，吳祉昊認為串流平台始終難以取代戲院，因為戲院的聲效和視覺會帶來震撼的感覺，導演則感嘆百業艱難，希望每個人都能自強，今日到場很感恩見到仍有很多人支持和喜愛港產片。

在謝票環節，吳祉昊兌現之前的一千萬票房之約，在觀眾的起哄聲下跳了舞，後來受訪時他補充只是簡單跳了幾下breaking，希望下次能在更大的場合跳，讓更多觀眾看到。問到會唔會再有票房約定，他表示：「2千4百萬啦，做咩觀眾畀建議（拉埋導演跳）好啊。」導演則笑答：「唔識跳舞，淨係識拍跳舞片，跳起就得。」

談到新寶戲院對他們的回憶，游學修坦言：「印象中一兩次，帶過女仔嚟睇戲（睇咩戲？）喜愛夜蒲（睇完之後呢？）之後早瞓。」小演員鄭進希則搞笑說：「我連有呢間新寶戲院都唔知，小弟嘅認識唔深。（咁有無睇過喜愛夜蒲？）我未睇過，我係喜愛早瞓。」問到進希有沒有邀請同學們去觀看電影，他表示學校有包場讓同學去看，同學們看完都讚揚電影好看，而他出席某些活動時，被粉絲大叫名字，令他感到不可思議。

問及票房約定，游學修笑稱到2千萬票房會翻拍Jessica的MV，亦表示希望投資者能賺回本，因為願意投資這些特別的題材，希望他們能有好回報，電影業才更健康，同時也希望電影能在國內外都上映，讓更多人能觀看。此外，游學修爆料進希已剪好「金像獎髮型」，並分享到他們的群組中，問到進希的金像獎穿搭時，他則賣關子道到時便知，認真搞笑可愛。