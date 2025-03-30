拉丁歌手富豪排行榜　Shakira身家不敵前輩天后

拉丁歌手出名吸金力強，無論賣碟、串流抑或是舉行巡唱都令他/她們賺得盤滿衣缽滿。最近有網站就統計一眾拉丁歌手的身家，究竟邊位最疊水？！

一提起拉丁歌手，可能大家第一時間會想起大紅大紫的歌手如波多黎各天王Ricky Martin又或者是來自哥倫比亞的天后Shakira，如果2人並非拉丁樂壇最富有歌手，原來最有錢是另有其人，就是古巴天后Gloria Estefan！Gloria的身家估計高達5億美元（約39億港元），她入行比Ricky與Shakira早好多，80年代她與好友合組的流行組合Miami Sound Machine大受歡迎，名曲《Conga》唱到街知巷聞，後來更被「阿Lam」林子祥改編為廣東歌《阿Lam日記》。Gloria後來單飛發展亦雄霸樂壇，她的唱片銷量全球賣出1億張，成為其中一名音樂史上最高銷量女歌手。

而僅次於Gloria排身家榜第2位就是美國歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），她的身家估計高達4億美元（約31億港元），她除了唱歌演戲做主持之外，她亦有出香水、衣服、美妝產品以及開製作公司吸金，認真「百足都冇佢咁多爪」！至於第3位就是來自哥倫比亞的天后Shakira，她的身家據估計高達3億美元（約23億港元），不過賺得多自然要交重稅，她就因為多次涉嫌欠稅而被居住的西班牙政府控告。

女歌手吸金力勁，男歌手亦不弱！拉丁天王Ricky Martin就以1.3億美元（約10億港元）身家而排第6位，成為最有米的拉丁男歌手。他90年代憑住多首跳舞歌《Livin la Vida Loca》和《She Bangs》成功殺入全球樂壇，他的大碟總銷量高達7,000萬張。至於另一位吸金王就是西班牙唱作天王Enrique Iglesias，他以1億美元（約7.8億港元）身家排第7位。雖然他被Ricky Martin早出道，但就要到2000年才憑住多首hit歌《Bailamos》、《Hero》以及《I Like It》走紅！