倪樂琳第一次畀咗孔德賢　5日速成即興演技入晒戲

應屆港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）早前為無綫綜藝節目《鮮美湛江美景遊》首度擔任主持，獲網民稱讚表現不俗，而一直恨演戲的她，日前就參加了演戲班挑戰演戲，更跟孔德賢拍檔演繹了《翠絲》其中一場戲。Ellyn在社交網分享當日上課片段，寫道：「記錄人生第一次演戲，並且挑戰這段還離我很遠很遠的戲，在兩位老師的指導下，我認真感受了兩遍演的時候的感覺，很明顯能量不一樣了，是一種很神奇的感受。」

她坦言前一天很擔心自己會哭不出來，不過拍檔孔德賢就跟她説每段戲都有不同的演繹方法，哭不是必須的，只要情緒到了，順着去就好。她續説：「一開始不太理解，直到真的嘗試演，發現第一遍我們沒入角色的時候，就像是普通吵架，甚至有種為演而演的感覺，沒有太多其餘複雜且細膩的情感、感受，所以確實哭不出來。但第二遍的時候，我們入戲了，我真的把自己當成安宜了！我感受到了她的感受、她的崩潰，更感覺到了安宜和阿雄之間的情緒和能量，我們哭是因為真真切切感受到了角色的感受，這次是自然而然的。」

她表示順利「入戲」後，除了演得更自然，到最後二人更投入開始Free flow ：「劇本本來設定的動作、台詞我們都沒有跟，但出來的效果卻比第一遍更自然、更流暢，然後就明白老師上課經常練即興表演的意義。」她感謝兩位導師的循循善誘，坦言在今次5天課程中獲益良多，亦感謝拍檔孔德賢教了她很多分析劇本的方法，初嘗演戲樂趣的她大呼過足戲癮，揚言會繼續努力提升自己演技：「好玩 、愛玩、還玩。」