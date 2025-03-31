獨特主題　下午茶添氣氛

大部分人去吃下午茶，首要目的都是打卡，欣賞夠之後再慢慢品嘗茶點味道，若然遇到特別主題或安排，不單增加儀式感，就連氣氛都得以提升，感受更佳。

甜美祈願

每個人都希望身體健康、平平安安，銅鑼灣西餐廳以天壇文化作靈感推出「福祿生花」祈願花園下午茶，茶點選用自然食材色調和氣味製作，寓意四季花盛、祈願四季平安。包括「祈年如願」朱古力慕絲、「紫氣東來」紫薯醒獅糕、「見福呈吉」紅桑子歌劇院小蛋糕和無花果桂花煙熏牛角包等，配一杯洛陽牡丹花王沖泡的龍眼蜜牡丹花茶，清香淡雅。

貼心服務

飲食業除了美食提供到位，服務周到也是關鍵。中環五星級酒店大堂酒廊因應春日，推出全新演繹的下午茶體驗，鹹點有煙熏三文魚、法式鴨肉抹醬配鴨肝和焗白火腿，甜點有馬草柚子慕絲蘋果杏仁蛋糕、藍莓朱古力紫羅蘭蛋榚和洋甘菊蜜糖巴代利亞忌廉等，同事還會於即席於桌邊炮製拿破崙蛋糕配雲尼嗱汁，也是拍片的好題材。臨近復活節，於4月1日至21日則有雙人復活節下午茶外賣禮盒，得意富趣味。

芭蕾氣息

優雅迷人的芭蕾舞，令人目不暇給。尖沙咀五星級酒店大堂酒廊以墨西哥傳奇畫家芙烈達．卡蘿為主題的芭蕾舞作靈感，於即日至5月8日推出主題下午茶，茶點以藝術結合南美洲特色而創作，芙烈達的花園以士多啤梨朱古力外層包接骨木花和士多啤梨醬夾心，配戚風蛋糕餅底。生命萬歲吃出番石榴和檸檬的香氣，我和我的鸚鵡以植物作靈感，用宇治抹茶慕絲、70%花香味黑朱古力及朱古力脆皮包黑糖麻糬製作。再加牛油果醬、菠蘿酸辣醬、非籠養雞蛋墨西哥薄餅及墨西哥辣椒蛋黃醬的手工三文治，配用龍舌蘭沖調的雞尾酒藍色之家或無酒精的芙烈達果園，以味蕾感受南美之味。

春日交響曲

美妙的音樂可打動人心，銅鑼灣西餐廳以春日為題打造全新的暮替交響曲英式下午茶，甜點有士多啤梨馬斯卡彭乳酪、開心果迷你泡芙和果仁糖布朗尼伴海鹽忌廉糖醬，鹹點有以南瓜裝置藝術作靈感的炸四重芝士丸子，變奏的番茄意式麵包沙律和煙火腿牛油果醬墨西哥芝士卷等，讓美食在口腔內爆發出獨特的交響樂。

「泰」惹味元素

因應6周年，灣仔五星級酒店各間餐廳都舉行一連串的限定慶祝美食。當中Cafe和會曼谷酒店合作，於即日至5月4日推出限定下午茶體驗，精緻鹹點有柚子扇貝沙律、甜梅醬炸蝦以及龍蝦燒賣等，甜點就以杧果芝士蛋糕、杧果西米露、花生醬慕斯蛋糕拼配泰式撻、斑蘭椰子卷等美食，充分感受兩地美食元素。