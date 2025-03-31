《哥斯拉》聯名T-shirt　玩味十足

上年《哥斯拉》系列迎接70周年，除推出紀念作《哥斯拉-1.0》橫掃世界多地票房外，多款周邊紀念產品亦密密出冇停手，最近再度與聖林公司旗下潮牌「HOLLYWOOD RANCH MARKET」（HRM）合作，推出第二彈聯名系列，以破格設計攻陷粉絲荷包！系列中最搶眼的「LANDED AT HRM」T-shirt以黑色為基礎，背後印有哥斯拉摧毀HRM店舖的幽默插畫，由海洋堂特別授權創作。設計團隊表示想呈現哥斯拉造訪潮流勝地的奇幻場景，令人會心微笑。另一款「Faith」T-shirt將昭和風哥斯拉頭像與品牌Logo結合，模仿老電影海報的褪色質感。「Neon」款式則大玩90年代樂隊T-shirt風格，霓虹色彩搭配刻意做舊的裂紋印刷，街頭感十足。三款T-shirt均採用HRM獨家開發的紗織面料，透氣性與柔軟度兼備。配件方面推出「Front Logo」襪款，厚實橡膠印刷形成立體哥斯拉Logo，黑白雙色設計易於搭配，連襪口的鬆緊帶都經過反覆測試，確保舒適不勒腳。