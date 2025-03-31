王嘉爾神顏出問題？真實皮膚狀態令人震驚

男神王嘉爾（Jackson）日前（28日）度過了31歲生日，自出道以來人氣持續攀升，除了親民友善的個性圈粉無數外，其帥氣面孔也讓他成為許多女生心目中的「男神」。 如今不僅是亞洲炙手可熱的頂流，甚至在歐美也有極高人氣；更曾於2020年及2021年打入中國福布斯名人榜排名第41位及第10位，2023年又登上《福布斯中國U30榜》，認真威水。

一向「零遮掩」的王嘉爾，私下經常素顏示人，即使在網民零修圖的鏡頭下，都一樣無有怕。在過往曝光的生圖中，他皆展示極佳狀態，五官精緻，臉部下顎線明顯，皮膚白皙透亮，無論正面或側面都無可挑剔，被譽為「360度零死角神顏」。

然而，近日有網民在社交平台分享王嘉爾的近鏡照片卻令人大吃一驚，該網民寫道：「好真實的皮膚狀態，果然明星也跟我們一樣，是時間長浮粉了吧！」不過最後也補充一句：「但五官和臉部平整度真的絕了！」相中可見王嘉爾臉上布滿細小暗粒，與平時「滑嘟嘟」的膚質相差甚大，引起熱議。部分網民初看時感到驚訝，但粉絲隨即解釋：「那是鬍渣造成的」、「我的天，這皮膚狀態普通人誰能有啊，懟這麼近了都，也只能看到胡茬，這多好了已經。」並洗版式稱讚這絲毫不影響他的顏值，反而更顯自然真實，紛紛留言力挺：「一直覺得他不化妝的樣子才是狀態最好的時候哈哈哈哈」、「皮膚狀態再真實也擋不住他的五官優勢。」、「見過現實生活中的男的 你就知道他這皮膚多好了」、「這還不好 鬍渣能看見 但毛孔一個沒有啊」，可見即使王嘉爾偶有瑕疵，他的「神顏」地位依然無可動搖。