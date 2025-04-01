陳山聰劉佩玥相識10年首合作　拍激情戲標晒汗

藝人陳山聰與劉佩玥奉旨「談情」，拍劇演繹浪漫場面時竟「撞頭又撞鼻」，最終拍到標汗！為投入拍攝，劉佩玥毫不錫身搞到周身瘀傷，獲陳山聰大讚敬業。

視帝陳山聰、劉佩玥（Moon）相識逾10年，終在無綫熱播劇《奪命提示》中首獲正式合作機會。劇中2人的感情轇轕一直纏擾不清，然而鏡頭浪漫背後卻頻頻出現蝦碌情況。山聰接受專訪時說：「發生好多難忘事，試過監製文偉鴻想手提攝錄機拍一take落，拍我抱起瞓喺地下嘅阿Moon，點知佢望極都見唔到我哋入鏡，其實當下阿Moon成個人放軟手腳，我根本抱佢唔起，大家見到都笑到肚痛！」他再提到另一場吵架戲，二人入戲激動到「坐爆梳化」，場面尷尬。

其後劇情交代2人因協力查案，徘徊於曖昧與意圖復合間燃起了激情，文偉鴻安排了一場辣身的「愛情動作戲」，卻出現了「意外」，山聰透露：「我哋由閂門嗰刻開始演，期間要記走位又要咀，所有嘢加埋辛苦過拍打戲。」Moon接口說：「我其實係要先跳起再咀佢，但緊張到唔記得咗次序，搞到撞完個鼻又撞到個頭，真係拍到出晒汗！」

動作場面周身傷

對於首次與Moon合作，山聰大讚聰明兼認真，尤其見證她首次真正拍攝動作槍戰戲，表現瞓身導致全身瘀傷，Moon坦言：「開鏡前已經有晒心理準備，咁我手腳唔協調，損傷在所難免。我其實都打出癮㗎，見到啲工作人員為場戲咁努力，我都同自己講唔可以有保留，一定要搏盡去！」今次除了「拳頭演出」外，山聰預告劇情愈接近尾聲愈見虐心、催淚，Moon直言開工經常要眼淚長流：「以為最慘嘅已經拍完，但原來愈喊愈有，好似開咗水車一樣。」

整個故事的破案關鍵與電話有關，見慣世面的山聰及Moon現實生活都先後遇過電騙差點中招！山聰笑說：「試過收到詐騙電郵，我真係㩒咗入去，知道賴嘢惟有即刻打去銀行cut卡，依家我幫媽咪搞晒銀行事務，唔想老人家被騙嘛！」Moon則謂：「我同你啱啱相反，我父母叫我畀晒啲嘢佢哋搞，驚我畀人呃。試過有人打嚟話我有郵包出咗啲問題，又講得出我姓劉，問我攞好多資料，去到身份證嗰欄我突然醒覺，算好彩！」

場地： 1881 Heritage

陳山聰

服裝：@432hz

髮型： Hair culture @seiko

化妝：Chole Yu

劉佩玥

化妝/髮型： Angela Shum