COLLAR七減一？愚人節傳Marf退團轉做剪片　經理人咁回應...

女團COLLAR原本8為一體，但So Ching離隊變成7人組合。COLLAR剛錄完團歌萬眾一心，可是在今日（1日）愚人節，網上突然傳出重心成員Marf離隊和退出娛圈轉做剪片的消息。

網上突然傳出：「突發！Marf@Collar在出任Coldplay暖場嘉賓後，有意退出娛樂圈，自組剪接公司。她的朋友Mxtx爆料，Marf慢慢對剪片產生濃厚興趣皆因她的粉絲一直稱讚她實在剪得太好。消息指，她起初拍reels剪片只是為了記錄日常生活，沒想過粉絲們會一直追看，令她對剪片充滿信心，所以她在之後一直嘗試不同的剪片方式，包括vlog ASMR等等。而小編亦係網上搵到一間新註冊的有限公司，叫做《甩cut有限公司》，《甩cut》與Marf之前為電影《寄了一整個春天》唱的主題曲《㪐㩿》為同音字，目前仍未知與Marf是否有關連。」並指將會有新成員加入，而隊友Winka更留言：「祝福！Love You Marf，We Are Friends Forever！」講到似層層！

傳聞更指出隊長沈貞巧已實證：「係真的，雖然不捨但希望她能發展順利！」不過網民似乎唔多信，有人留言：「今日係2025月3月32日！愚人節快樂！」而COLLAR經理指：「係fans/網民玩！」