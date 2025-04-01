劇迷朝聖！蘇梅島《白蓮會》奢華酒店

故事環繞酒店員工及客人假期生活的人氣美劇《白蓮會》（The White Lotus），該劇集取景的豪華住宿設施毫不例外成為旅客焦點。而早前《白》第3季甫一上架，登場酒店亦火速備受關注，其中作為主場景的是位於泰國蘇梅島西北邊佔地17公頃、內設70間Villa的奢華度假村，身處其中無論任何位置均可飽覽人迹罕至的山海美景。意猶未盡的話，同島還有兩間高檔酒店得到《白》劇青睞，不論是否劇迷也想先住為快！

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私隱度高 地道元素

作為《白》第3季主要取景地的Four Seasons Resort Koh Samui，坐落在蘇梅島西北邊名為 Laem Yai 的海角頂端，周邊幾乎被樹林包圍，前方有要穿過酒店才能到達的海灘，坐擁島上罕見的安靜、高私隱度兼優美的環境。內裏70間Villa依斜坡而建，面積由103平方米起跳，找來建築師兼景觀設計師Bill Bensley及其拍檔 Jirachai Rengthong 共同設計，採用熱帶硬木建造，洋溢着泰國南部傳統住宅的風格，加上絲綢配件、訂製藝術品、熱帶玫瑰木和柚木家具，將地道元素及奢華融合起來。最注目的莫過於1,503平方米的Five Bedroom Residence Villa With Pool，可容納15名客人，並備有無邊際泳池及私人酒窖。膳食方面，酒店有2間餐廳和酒吧，其中獲米芝蓮推薦的Koh Thai Kitchen設於山頂之上，主打泰式傳統料理如鮮蝦春卷和咖喱等，讓你邊品嘗美食邊欣賞俯瞰湛藍大海。另外作為《白》一大拍攝場地的池畔酒廊CoCoRum擁有全亞洲首個冧酒酒庫。其他休閒設施包括位於花園內的水療中心、網球場、瑜伽館、泰拳擂台等，還可體驗海上衝浪、划橡皮艇、沙灘排球、烹飪課程等。房價每晚THB60,800起（約HK$13,914）。

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店屋風格 樹屋用餐

另一間在《白》中登場的，是位於蘇梅島查汶海灘北面的Anantara Lawana Koh Samui Resort。度假村設計靈感源自納通舊城區（Nathon Old Town）的傳統中泰店屋，以瓦片打造屋簷，大堂掛有書法牌匾、木製古董藝術品等。上年年底酒店完成了翻新，共有122間豪華客房、套房和泳池別墅，面積由55平方米起跳，當中最大的Anantara Family Pool Villa達196平方米，設有露台及私人泳池，布置摩登時尚。而4間招牌餐廳則帶來全新用餐體驗，焦點落在島上唯一離地逾7米的樹屋餐廳Tree Tops Signature Dining，提供兩款8道菜的西餐，逾8成的食材產自當地且天然無添加，並附設供應手工調酒的The Singing Bird Lounge酒吧。其他餐飲場地有主打正宗泰式料理的Cay、享用西式及亞洲菜單的Ocean Kiss、炮製螃蟹等海鮮佳餚的Crab Shack和沙灘露天酒吧Sandal Beach Lounge等。酒店亦新推出多元化的大自然體驗活動，例如划艇探索周邊島嶼和珊瑚礁、瑜伽和泰拳體驗，還有深入了解改造後的花園景觀和可持續措施的「綠茵步道體驗」。房價每晚THB10,830起（約HK$2,477）。

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優美海島 名廚領軍

於《白》預告片中出現的佛教寺院外景，是取景於蘇梅島東北面Koh Fahn離島上的Cape Fahn Hotel。該島屬酒店所擁有，距離曾蒙海灘（Choengmon Beach）約300米，周遭被樹木大海環抱，坐享優美景色。全館設22間豪華別墅，有6款房型，主要分為一房或兩房配置，面積由102至600平方米不等。賣點在於每間房均配備私人泳池，並享有一覽無遺的海灣美景，當中最大的Fahn Noi Private Island Pool Villa與其他別墅相距很遠，以確保寧靜和私密。度假村擁有兩間餐廳，包括去年打入米芝蓮榜單的Long Dtai餐廳，由澳洲知名大廚David Thompson主理，主打傳統泰國南部海鮮和燒烤美食。另一間Hue All Day Dining則全天候供應泰國特色美食和多國菜式，還有炮製特調雞尾酒的Island Bar。酒店的Cape Spa專營泰式按摩和芳香療法，還有2間雙人理療室、1間蒸氣室和土耳其浴室。度假村還提供不少水上和陸上活動，例如瑜伽、泰拳、水上直立板等，甚至可乘坐豪華遊艇出海。房價每晚THB19,720起（約HK$4,513）。