雲浩影黃淑蔓做「激勵師」幫手減壓　ROVER互撐

歌手雲浩影（Cloud）、黃淑蔓、ROVER等早前分別到訪學校出席「人人和音SCHOOL TOUR」，同場還有香港籃球運動員李琪及香港交互繩代表TaiTsz，六個單位齊齊化身「激勵師」為同學們減壓。Cloud與黃淑蔓獻唱時，不忘走到台下與學生近距離接觸，除了握手、派心等指定動作，又與學生們自拍，場面熱鬧。被網民譽為新一代女神的Cloud，直言年輕時個性比較執着，完全明白想太多的煩惱，寄語同學們要意識到自己鑽牛角尖：「當你知道自己喺牛角尖嗰陣，就會成功慢慢走出嚟，少少執着係OK嘅，唔好太執着啦。」

黃淑蔓邀請學生齊齊合唱《差一點我們會飛》，台上台下打成一片，氣氛甚好。對於追夢的過程，5歲已經立志做歌手的她，對自己的目標非常明確，唯一的阻礙是時間：「當你追夢嘅時間愈長，你嘅熱誠同初衷，可能會慢慢被時間沖淡咗，最緊要係勿忘初心。當你攰嗰陣就take a break，諗一諗自己開始追夢嗰陣個初心係乜嘢。」

新生代男子組合ROVER，認為朋輩間互相支持很重要，成員Kim分享他們建立默契的方式：「除咗夾Band外，多啲食飯、多啲一齊做唔同嘅嘢，我哋又會傾電話，互相分享心事。」身旁的成員Jason即笑謂：「你講到有啲曖昧咁。」Kim不諱言成員之間的關係好親密，又搞笑於鏡頭前互講「我愛你」。