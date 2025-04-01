李龍基獄中求婚成功　公開未婚妻「來自獄中的信」

藝人李龍基今日（1日）以嘉賓身份為節目《奇情谷》錄影，並帶了超過410封由未婚妻王青霞在獄中寫給他的情書上節目。他直認自己跟未婚妻的經歷也頗奇情，更指事件竟然成為熱搜第三，但笑指這並非好事，認為純粹男歡女愛，只是雙方年齡差太遠才吸引大家，但表示不介意被指爺孫戀：「事實係，但我介意講講吓離經叛道同生安白造，呢下我覺得唔應該。」不過他亦明白有網媒要靠熱度搵食，只要自己沒做過便不用驚。

他笑言預備好節目中會要他爆私隱：「可以爆就爆，我無所謂，就算房事都冇問題，冇房事人類就唔能夠繼續。」提到他帶來多封未婚妻寫給他的情書，他指這是未婚妻抒發情感的方式，問到有否曾被對方文字感動落淚？他即哽咽並停頓幾秒，坦言也曾哭過，又透露未婚妻現時會在信中畫些花草，反映到她的心情開始平復，談到信中被感動地方，他說：「講到我哋兩個一齊聽音樂，其實我哋好多話題都啱傾，我鍾意聽邊個嘅歌佢又鍾意，每次講到我唱《My Way》次次都聽到喊咁滯。」他指獨處家中看到這些文字難免傷感，幸好不少身邊好友不時約他聚頭開解，現在自己也開朗不少。

他透露每星期也會寫一封信給未婚妻交代自己行程令對方安心，提到見他倆的情書中，未婚妻以「親愛的老公」稱呼他，李龍基也會以「親愛的老婆」稱呼對方：「書信來往對我哋之間好重要，雖然每個月可見兩次，但每次半個鐘，其實好多嘢都未傾到就夠鐘。」他笑指最近去探望時也有問對方是否仍需考慮結婚，獲未婚妻回覆「唔考慮，嫁！」他表示在獄中成功求婚，但戒指就要留待對方出來才預備：「應承佢一出嚟盡快去辦手續，你會得到一個真真正正嘅名份，李太！」他直言對方是自己的「Right Woman」，談到婚禮，他坦言未婚妻不想太鋪張，故不會大搞，註冊後會相約三五知己吃餐飯。

擔任節目主持的吳若希透露是監製提議請基哥做嘉賓，因對方的一段忘年戀在社會的討論到很高，又指有網紅在自己頻道中討論過這段戀情，結果賺了30萬：「我哋都想黐吓熱度，希望可以收視30點。」她指基哥很玩得，在化妝間碰面時已表明會在節目中會發動攻勢問他尖銳問題：「佢話你攻擊我吖，我準備好，呢幾廿年嚟見過晒世面，仲話唔會嬲，係一個非常好嘅前輩，願意分享自己故事亦唔介意人哋點講。」她透露亦預備好其他問題，例如如何原諒欺騙過自己的人：「如果我老公呃我，我一定會好嬲，但見基哥仲係同女友咁Sweet。（擔心自己有日畀老公呃？）我驚㗎，所以要吸收經驗學點樣放得下。」她指節目中有提到夫婦二人年紀若相差5年特別易離婚，而剛巧自己跟老公相差5年：「爭1、2年又或者爭好多年反而唔易，高18個百分點，好緊張，不過我哋結婚8年，過咗7年之癢。」她笑稱自己溫柔，並不會管住老公，加上有大家做線眼，所以很放心。

提到她近日經常在網上留言，她笑稱自己是「網癮少婦」不時到處留言，包括在麥美恩的發文中亦有留言，對於對方被指疑被幕後爆冇禮貌兼串嘴後留言反擊，她說：「見好多朋友走出嚟撐佢，相信佢人品唔差，雖然我同佢唔太熟，不過我哋都有個好處，就係鍾意正面抽擊。」

無綫TVB Plus(82台)節目《奇情谷》由導演火火、吳若希(Jinny)、曾展望(GM)擔任主持，節目中會討論全城至 juicy 話題，又會深入體驗香港有趣愛情，並提供直播給觀眾及網友可以phone in 或者網上互動，同一班「花生Girls」葉靖儀、黃子桐、梁荺苓、吳文懿等與大家傾偈。

昨晚一集率先登場的是黃子桐及梁荺苓，素人嘉賓Caca講述懷疑被騙經過。節目中Caca表示男友是透過交友App認識，被對方外貌、醒目及貼心吸引。一開始男方表現大方，為 Caca交了數千元學費，二人終發展成男女朋友關係。事情發展下去，男方忽然失縱，到再出現時聲稱已身在內地，並遇到交通意外，要求女方代孭100萬元債務，被Caca拒絕後再度失聯。節目中3位主持直撥男方電話，暫時未能接聽來電。Caca最後更自述環節顯然對男方仍未死心，帶淚希望對方能跟自己聯絡。

而今晚(1日)一集中，「奇情嘉賓」李龍基登場，他的36歲未婚妻王青霞因逾期居留等7罪，被判監25個月。李龍基表現不離不棄，經常往返監獄探望對方，並直言待未婚妻7月7日獲釋後，便會擇吉日迎娶，被網民封為新一代「痴心情長劍」。今晚李龍基會現身節目，在3位主持面前盡訴心中情，又透露一直收到未婚妻來自獄中的情書，內容道盡別離情。李龍基每次讀信，想起二人的恩愛及愛侶的遭遇，都不禁老淚縱橫。今晚李龍基會帶同這批獄中來信，首度於節目中公開。對於外間的閒言閒語，李龍基霸氣表示：「我撈咗幾十年，咁都畀人呃到就抵死」。