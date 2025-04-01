曾傲棐成就解鎖　成功邀得偶像合作

歌手曾傲棐（Arvin）本年首支派台作品《時間的碎片》昨日（31日）上架，內容探索因果循環和時間觀，編曲方面首度與其偶像恭碩良（Jun）和蘇道哲合作，Arvin更力邀Jun擔任歌曲監製。

經歷去年的「新人年」後，今次新歌以成長為主題，亦是Arvin腦中發酵已久的想法﹕「係中五、六時嘅idea，成日都聽人講『早知乜乜乜啦』、『如果可以重新嚟過我一定會點點點』，但我覺得就算畀你重新嚟過，以你當時嘅思想及經驗，其實已經係做咗最好嘅選擇。與其不停咁返過去，不如放眼未來。有啲控制唔到嘅嘢就由佢啦，盡人事聽天命就係咁解。」

談到今次成就解鎖，邀得Jun合作，Arvin直言對對方首個印象並非因為鼓技，而是從幕後製作開始：「細個鍾意陳奕迅同黃貫中，好多好鍾意嘅作品，好多時都會見到Jun個名。」Arvin又表示Jun的作品很有溫度及感染力，很希望做出感染力十足的作品，於是膽粗粗邀請對方合作。

Arvin坦言跟自己偶像合作，是件很神奇的事：「佢好玩得，同佢做嘢冇乜壓力，因為佢真係一個好叻嘅人，諗到啲咩idea同佢講，佢就會試、就會做出嚟。我諗好多人認識阿Jun嘅第一隻作品就係《你着幾號鞋》，我同Jun喺Studio第一次見面，我哋入去室內要除鞋換拖鞋，打開門佢就叫我：『喂！Arvin，你着幾號鞋㗎？』我已經笑到黐咗線，哈哈！」