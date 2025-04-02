網站預測下屆《奧斯卡》！呢位華裔女星被睇好爭影后

《第97屆奧斯卡金像獎》早前在爭議聲下結束，美國獨立片《阿諾拉》（Anora）掃走5獎包括最佳電影成為大贏家，雖然下屆有排都未舉行，但美國有電影網站已貼出心水選預測來年邊位影星有力提名影帝影后？！

有多位《奧斯卡》得主今年將有新作推出，其中2021年憑《浪跡天地》（Nomadland）奪得「最佳導演」的華裔女導演趙婷，今年就有新作《Hamnet》推出，被看好有力提名最佳電影與導演獎。此外，由另一華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）執導的《魔法壞女巫下集》（Wicked: For Good）亦有機會提名下屆《奧斯卡》最佳電影與導演。

最佳男主角方面，電影網站就看好大隻佬影星狄維莊遜（Dwayne Johnson）有機會憑新作《The Smashing Machine》首獲《奧斯卡》提名，在片中他飾演一名真實的UFC綜合格鬥冠軍Mark Kerr，絕對是演技上一大挑戰！除了狄維之外，憑人氣劇集《大熊餐廳》（The Bear）走紅的雙料視帝Jeremy Allen White亦有望「零的突破」爭影帝，他主演的新作《Deliver Me From Nowhere》是美國老牌搖滾天王「波士」Bruce Springsteen的音樂傳記電影，他的「波士」造型維肖維妙，就連Bruce本尊看罷亦大讚神似！至於今屆憑飾演傳奇詩人歌手卜戴倫（Bob Dylan）而獲影帝提名的美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）下屆《奧斯卡》有望「捲土重來」憑新作《Marty Supreme》再次爭影帝。

影后方面，「壞女巫」Cynthia Erivo被睇好憑住《魔法壞女巫下集》連續第2年提名《奧斯卡》影后，而美國性感女神Sydney Sweeney轉型於未定名新作中飾演美國女拳手Christy Martin 亦被看好首度爭《奧斯卡》影后。此外，美籍華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）同被網站看好憑主演的新片《Rosemead》首度爭《奧斯卡》影后，影片以全華人班底，由攝影師出身的Eric Lin執導，故事靈感來自真人真事，講述Lucy飾演的新移民母親在美國渴望協助有殺人傾向精神不穩的兒子。