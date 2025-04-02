公開當年劇本！金秀賢事務所否認強迫Sulli拍床戲

韓星金秀賢最近因爆於已故女星金賽綸未成年開始交往而惹爭議，而他曾與已故女星Sulli合演19禁電影《Real》，Sulli在片中更露點演出，她的胞兄最近多次在社交網網暴金秀賢，質疑當年劇組強行加床戲，近日更開直播爆料，大爆男團BLOCK B成員P.O曾與Sulli交往，又擺女歌手IU1秀智和已故女星具荷拉上枱，大批網民鬧爆他借Sulli抽水，他過往亦曾與Sulli的粉絲起罵戰，當時他曾發文道歉，並承認已多年沒有跟Sulli聯繫。

而金秀賢的事務所今日（2日）發聲明澄清有關《Real》的爭議，事務所指Sulli飾演角色「宋宥華」，而劇本中有說明「宋宥華」是有床戲的角色，在試鏡時亦是專門找可以拍露肉鏡頭的演員，Sulli收到的劇本亦有說明有床戲及露肉的尺度，對於有指Sulli事前不希望拍床戲，以及明明有替身仍要她本人完成拍攝，事務所表示：「Sulli是在熟知有關場面之後才進行拍攝，現場的替身演員並不是參與演戲，而是在準備拍攝時代替走位的演員。」事務所又公開當時的劇本及場面說明書，證明當時有說明清楚有床戲。

對於Sulli胞兄聲稱事務所有聯絡其母要求他收口，事務所表示：「我們沒有聯繫過Sulli的母親，連她的聯繫方式也不知道。」