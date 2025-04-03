區明妙苦練唱功　密謀做歌手

區明妙在新劇出演一名練習生，原本有Solo表演跳唱歌舞，可惜因唱功稍遜改為幕後代唱，錯失機會令她明白到機會是留給有準備的人，之後明妙花了半年時間苦練唱功，終於成就解鎖，今年將推出處女歌。

有無綫「御用學生妹」之稱的區明妙在新劇《奪命提示》中再演學生妹，天生童顏的她自然手到拿來，她說朋友都覺得她10年前後無變樣，她就自覺沒有中學生的清澀和神采，笑言：「遲啲應該扮唔番中學生，今次好似做番15、16時嘅自己，好鍾意唱跳好活潑開朗。」角色因為喜歡唱歌跳舞去參加練習生，跟明妙本人相似，本身是網絡女團MORII GIRLS骨幹成員，知道有機會在劇中演唱十分開心：「原本有場跳唱戲叫我去錄音，但最尾都係用咗代唱。（唔合監製心水？）可能係，因為角色要唱得好叻，我爭啲...以為自己應付到，原來要再叻少少。」

經一事長一智，她之後找歌唱老師苦練唱功，現在很有信心，笑言想叫監製給予機會再錄唱。明妙表示一向喜歡韓國流行音樂，自從學唱歌後，才發現不適合太澎湃的旋律，透露近日有朋友寫了一首甜美曲風給她，將有機會出歌：「而且女團中有成員出道獨立發展，啟發咗我都想出歌。（想做歌手？）都想試吓，可能喺網上出咗先睇反應再同公司傾吓。」

劇中她與視帝陳山聰和劉佩玥的搞笑互動，觀眾睇得好過癮，她表示多謝兩位前輩鼓勵她放膽去演，不用就住就住，以前她較多演出後生版，雖然今次都是演學生，但是原型角色，而且角色有喊有笑又有搞笑，大有發揮：「我有問過點解選中我演，原來係睇咗我社交平台啲相就揀咗我，毋須試鏡，今次算係入行以來最多戲份一次，幾乎集集出現。（想突破學生形象？）想呀！想學郭柏妍揸槍，試吓打戲，今次角色仲係小朋友，希望將來做大人想保護番人。」區明妙2016年入行，當時文案形容她是「文靜的女孩」，性格膽小不敢表達意見，她表示隨着入行時間愈耐，會大膽表達想做的事，透露正籌備拍攝網上綜藝節目，希望跟網民拉近距離，直言希望30歲前儲夠首期上車：「30歲夠成熟，係可以結婚嘅年紀，不過依家未有拍拖，隨緣。」