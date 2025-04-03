一站式電子及電器零售連鎖店「Fiesta of Delight」

【營業資訊】春天來一場熱鬧的嘉年華！今個春天，LINE FRIENDS minini與百老滙推出「Fiesta of Delight」推廣活動，以嘉年華主題設計了一系列LINE FRIENDS minini香港特別版禮品，並為各位人類尼尼帶來特別版驚喜盲盒！就讓11位充滿俏皮可愛魅力的LINE FRIENDS minini朋友們為你揭開嘉年華的序幕，陪伴各位人類尼尼一同走入這場繽紛的春日嘉年華！

Fiesta of Delight – LINE FRIENDS minini 特別版嘉年華主題禮品

想在家中同LINE FRIENDS minini來一場驚喜 「家」年華？首推的特別版盲盒公仔匙扣絕對不容錯過！每個盲盒內隨機藏着一款LINE FRIENDS minini的公仔匙扣，設計精緻輕巧，方便掛在手袋、背包。無論日常外出或收藏擺設，lenini、selini、bnini同conini都隨時做好準備陪伴你開啟驚喜時刻！

為了在家都能夠注滿氛圍感和儀式感，今次LINE FRIENDS minini與百老滙為大家帶來LINE FRIENDS minini旋轉木馬掛架連杯碟套裝，除了陶瓷杯以及陶瓷碟外，更搭配可轉動旋轉木馬造型杯碟架，絕對是餐桌上必備時尚單品。11位充滿俏皮可愛魅力的LINE FRIENDS minini朋友仔加上充滿嘉年華活力的餐具套裝陪伴您享用最喜歡的飲品和佳餚，這將是一場視覺和味覺的雙重享受！

其他LINE FRIENDS minini特別版禮品包括：咕𠱸、毛絨公仔及連帽造型毛巾。所有禮品均以熱鬧搶眼的紅、粉紅作主色設計，配上lenini、selini、binini、conini調皮可愛的綠、啡、白、黃等顏色作點綴。而設計上亦用旋轉木馬、嘉年華巡遊、爆谷等圖案作為設計，以配合今次的主題，讓大家隨時都體驗到「Fiesta of Delight」。

享受完「家」年華，準備好外出冒險了嗎？

踏入春季，相信不少人類尼尼都會外出參與不同類型的活動，為配合大家的出行計劃，是次LINE FRIENDS minini與百老滙特別版禮品更包含：輕巧背囊、凍飲杯、迷你隨行袋、掛頸手機繩、珠鏈手機帶、便攜袋等多款戶外用品，帶上輕便的完美旅伴以期待的心情與LINE FRIENDS minini捕捉每一個精彩瞬間。

SOFINA護膚防曬產品，讓您盡情享受這場春日嘉年華

春天換季，護膚品都要換季。長時間暴露於陽光下，肌膚有可能接觸過多紫外線，導致缺水和提早老化。百老滙為大家帶來SOFINA美妝護膚防曬產品，能有效保護肌膚免受紫外線傷害，令肌膚保持水潤亮澤！

這次百老滙為大家帶來了一系列參與嘉年華及其他戶外活動必備的SOFINA護膚及防曬產品，如盈潤美容凝露（瑞）、瞬亮碳酸洗顏慕絲、角質層修護凝露及長效補濕護膚防曬乳霜（01），讓大家時刻都能保持肌膚最佳狀態迎接精彩的春日嘉年華！

由即日至2025年7月31日，凡購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定LINE FRIENDS minini特別版嘉年華主題造型禮品或個人護理品牌SOFINA禮品乙份。數量有限，換完即止。

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