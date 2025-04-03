無綫資深員工叫苦連天　曾志偉：其實冇一個藝人係可以做到老！

無綫愈來愈多藝人離巢，外闖另覓新天地，當中包括冇工開、減騷錢，有不少藝人為了維持生計，走去大牌檔洗碗、揸UBER、的士甚至送外賣。現時無綫大多數的劇集都於多於內地拍攝，除了演員外，幕後工作人員大都是內地Crew，變相香港的幕後工作人員齊齊冇工開，過往拍劇開工經常拍到通宵，雖然底薪很少，但仍可靠OT錢補貼，現時開工日子少，更加不用指望有OT，故僅拿不高的底薪，令一眾台前幕後的工作人員叫苦連天。

日前無綫行政主席許濤召喚藝人返公司開會，聽取意見，而資深演員魯振順對許濤激動發表10分鐘「陳情書」，坦言底薪比全職洗碗還要低，更謂：「份糧夠我生活就OK，但依家不停減騷，一咪靠外援，唔用自己人等。」其發表實在為公司上下吐一口氣。

無綫總經理出席曾志偉今日（3日）公開活動，他接受傳媒訪問被問及此事時，他說：「其實都唔係咩特別新聞，隨着年齡增長，好多藝人都面對呢個問題，我自己都係年經唔細嘅藝人，都好明白。TVB咁大個家庭，一定係長江後浪推前江，能夠保留幾多舊人喺度，TVB已經做到最好。藝人隨着年齡增長，工作量一定少，能夠適合嘅角色更加少，但係TVB仍然好有感情留住大家，起碼有TVB個名，喺出面做嘢都比較方便，呢啲藝人都知道嘅，其實冇一個藝人係可以做到老嘅，只要大家明白就得。」說到不只藝人，幕後工作人員都不夠工開，變相大幅減人工，他說：「其實都唔係剩係TVB，整個行業都係，電影界啲工作少到嚇死你，好多已經揸咗的士同UBER，你話能唔能夠照顧晒，呢個係冇可能嘅！要面對現實，一係有人有得，有人有失。」