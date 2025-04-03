劉佩玥小背心真材實料　郭柏妍開槍眼光光心慌慌

由文偉鴻監製的動作懸疑劇《奪命提示》，昨晚（2日）講到陳山聰、劉佩玥、張振朗和劉穎鏇身陷殺戮遊戲中，丁子朗和郭柏妍又遭到挾持，今日官方緊接發布今晚（3日）一集精彩預告劇照，有三位「奪命女神」的型爆開槍造型及白色背心格鬥Look，相當搶焦。鏡頭前各女神上山下海巾幗不讓鬚眉，鏡頭背後其實雞手鴨腳，劉佩玥（Moon）一個前翻滾再緊接拋武器的動作，前後拍攝好多次，不是翻滾未完成，就是拋武器時搞錯方向，Moon難得全程笑容滿面，加上飄飄秀髮及省鏡外表，獲網民封為「武打女神」。其實阿Moon之前到台灣為《奪命提示》宣傳時，提過劇中高難度武打動作都是親自上陣，試過同一個動作連拍了2個小時，直言：「打戲真難！」

至於郭柏妍（Rosita）第一次練習開槍的片段亦曝光，Rosita還未拿起槍時，已全程「眼光光、心慌慌」如臨大敵，到正式試開完第一槍後，Rosita掩耳大叫兼擰轉身，要武指連環吩咐「Relax」，十分搞笑。相反同場試槍的丁子朗（丁丁）則表現淡定，成強烈對比。昨晚一幕Rosita為丁丁按摩的場口引發網民熱議，對Rosita這位「顏值按摩師」讚不絕口，大讚仙氣＋女友力Level超強。