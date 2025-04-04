苟芸慧認離婚手續進度「差不多」　不排除返娘家拍劇

藝人苟芸慧、王君馨、鍾舒漫及鄭丹瑞等今日（4日）到西沙出席寵物活動。苟芸慧表示家中養了7頭愛犬，不過稍後會將當中3隻送給朋友飼養：「雖然唔捨得，不過朋友嘅狗狗啱啱離世，我覺得狗能夠醫治人嘅心靈，所以先咁決定。」

另問到離婚手續進度？她坦言已差不多，只是時間問題，談到她遲些可以放飛自由，她高興説：「依家都好自由，希望做多啲些慈善工作，所以會帶狗仔嘗試去做狗醫生，幫有需要嘅人。（冇時間拍拖？）狗狗活動都可能認識到朋友。」問到可會重返幕前拍劇？她希望遲些有機會，返娘家拍劇也沒問題，一切看緣分。

同場，腹大便便的王君馨透露5歲時曾被狗追，令她留下陰影：「追咗成條街，嚇到我爬咗上架車頭，當時好驚俾佢食咗。」不過由於老公Daniel喜歡狗狗，故她正考慮生B後，若有能力照顧BB和狗狗的話，會飼養一頭柴犬：「之前喺朋友屋企見到柴犬驚人，所以鍾意咗柴犬，覺得可以一齊玩，哈哈。」

談到她早前早前舉行Gender Reveal Party，正式宣布佗B女，問老公知道孩子性別後有何感覺？她笑謂：「佢好開心，不過話若果個女似我就死梗，因為見到個女嗲嘅眼神，肯定乜都應承。」她笑稱將來會跟女兒講明，就算爸爸應承了，也要經媽咪首肯才可，問老公是否擔心女兒似媽咪咁惡？她笑謂：「對老公我冇咁惡，係溫柔。」她透露預產期為下月，稱突然心血來潮想自然分娩故有點緊張，又表示仍未執好「走佬袋」：「下星期買齊嘢會請啲媽媽嚟幫眼，睇吓係咪齊。」

另外，剛成為外父的鄭丹瑞春風滿面，他更問記者自己是否很有外父相，當答他更有「公公相」時，他笑指大家比他還心急，又指不敢問，追問他是否恨做公公？他笑謂：「自己部七人車都10年，啱啱打算換架細車，諗諗下發覺唔得，萬一自己做咗阿公，要放BB櫈便唔夠位，所以都係定唔換住。」他表示雖然演戲多年，但在女兒婚禮上也忍不住感動落淚，問到是否滿意這位女婿？他說：「阿女同外母滿意就得，我只係負責笑。」