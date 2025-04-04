洪卓立突襲師妹Busking音樂會　千人迫爆遭嚇親

歌手洪卓立（Ken）去年開始於內地舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，先後完成了東莞、江門及佛山站，本月19日Ken將迎來巡唱終極站中山，宣傳期間他突襲師妹戰金意的廣州Busking現場，結果引來過千人圍觀，場面墟冚，自認「社交恐懼症患者」的他，不禁大叫：「完全嚇親！」

Ken以往甚少Busking，首次Busking已經要追溯到跟謝霆鋒、陳偉霆及鍾舒漫在銅鑼灣街頭唱，今之是人生第二次Busking，坦言感到尷尬，「因為嗰個感覺同喺台上面唱歌唔同，氣氛亦都好唔同，有時可能未必揀到一啲比較有故事性嘅歌去唱，反而可能會揀一啲氣氛多啲嘅歌去唱。」

Ken原以為是一個很簡單及小型的Busking，「以為「唱兩隻歌就完。」但在後台等待時，看到過千觀眾及歌迷，頓時嚇親，「完全嚇親！冇估到咁多人，本身安排咗唱兩隻歌，唱完其實我係唔好意思走，因為真係太多人好早已經喺度等，有啲搭兩個鐘頭車嚟，我覺得搭兩個鐘頭車嚟到，我唱兩隻歌就走，覺得好似唔係咁好，所以就清唱多一隻歌，希望佢哋會滿足滿意，覺得係值得嘅。」

提到中山尾場巡唱，Ken興奮預告會「回歸地球」：「主題係『洪卓立』，意思係今次應該會唱晒自己嘅歌，冇cover人哋嘅歌，純粹係一個『洪卓立』嘅以歌會友嘅一個音樂會。」他又透露雖然今次巡迴反應十分好，但堅決唔做part 2，又預告有新作品推出，「我希望有一個新嘅題材走出嚟，做完呢一個尾站之後，陸陸續續會有新嘅作品同大家見面及有新嘅MV，希望有一個新嘅題材嘅巡迴，同大家再見面。」