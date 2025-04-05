東方日報C2：唐嫣新劇捱打　被轟食老本

內地電視圈最近風起雲湧，花旦唐嫣失去《繁花》光環，新劇回歸古偶賽道，惜出師不利招商慘淡，且首播熱度不敵最近異軍突起的實力女星陳都靈所演的復仇劇，陸劇女王隨時被後浪改朝換代。

唐嫣去年憑王家衛導演的神劇《繁花》爆紅，飾演汪小姐演技獲讚脫胎換骨。不過，其主演的古偶劇《念無雙》近日首播熱度竟敗於名氣輸她一大截的陳都靈新劇《雁回時》之下，令人大跌眼鏡。

唐嫣的《念》劇在開播前已不獲看好，年過40的她在劇中飾演17歲神女已為人詬病，加上妝髮服問題，被嘲是「古早仙俠劇」，招商情況亦相當慘淡，劇集在兩個平台播出，其中一個零廣告，另一個平台首5集只有兩個廣告，10集以後更是零廣告，成為85花主演劇招商歷史新低，網民擔心她面臨資源降級問題。

戲服騎呢被嘲「夢露出浴」

《念》劇首日熱度僅3,000左右，被《雁》劇壓着打，幸在10集過後，熱度及口碑有改善，反勝《雁》劇，但整體表現平平，以一線花旦的唐嫣來說數據並不理想。網民普遍認為她與男主角劉學義的演技完全沒有問題，劇情亦過關，但特效、造型及宣傳沒到位，影響吸引力，其中一集講述唐嫣在河邊洗澡，但戲服類似西式掛頸禮服，被網民吐槽古裝變「瑪麗蓮夢露」。而兩位主角在直播上谷劇，期間唐嫣表示也拍過合體視頻宣傳，劉學義即自嘲：「但說我們這是老年劇宣，人家都用華麗轉場，我們倆畀個心。」以高EQ回應網民批評劇組宣傳手法老土。

至於現年31歲的陳都靈入行以來多演配角，曾參演楊冪的《妖狐小紅娘月紅篇》及劉詩詩的《一念關山》，憑高顏值獲封「最美綠葉」。最近她憑《雁》劇人氣飆升，劇集上月中播出，先後打低白鹿的《北上》及唐嫣《念》劇，越級挑戰成功。

《雁回時》被封陸劇奇葩

《雁》劇被視為電視劇奇葩，開播前突然改名，又在零宣傳下空降播出，主角陳都靈及辛雲來亦非流量藝人，播出期間從不靠CP炒作，全都顛覆了以往陸劇的成功營銷模式，但熱度及播放量竟屢創新高。開播初雖然撞正白鹿的《北》劇熱播，但《雁》劇播放量長居榜首，市佔率達20%，反觀《北》劇只有10至15%，早前有網友更到白鹿的老闆于正社交平台上嘲諷：「白鹿仆了，陳都靈贏麻了」。而《念》劇開播亦未對《雁》劇造成威脅，且愈戰愈勇，熱度一度突破3萬，成為播放平台今年首部破3萬的劇集，引起極大回響。去年同一平台破3萬的劇集只有7部，全由一線花旦孭飛，包括唐嫣的《繁花》、劉亦菲的《玫瑰的故事》、楊紫的《承歡記》、虞書欣的《永夜星河》等。以女主角復仇為主線的《雁》劇，節奏明快，反轉不斷，打破傳統古偶劇依賴男主救贖的套路，當中陳都靈為母復仇及火燒貞節牌坊的情節均大快人心，她更被喻為復仇女王「吳謹言2.0」，成為新一代扛劇花旦。

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