胡定欣被爆戀情唔覺遭出賣　傳惹男友師弟嫌棄親解真相

藝人胡定欣和黃智雯現身科學園出席慈善跑活動，為慈善機構在尼泊爾的反人口販賣項目籌集善款。定欣表示自己曾去過尼泊爾和埃塞俄比亞採訪，印象深刻因貧窮而要面對童婚的女孩，要提早工作而失去讀書機會的女孩，要讓更多人知道世界上某個角落因為文化或經濟因素，有男女不平等的狀況，希望可以透過籌款改變她們的命運。

而早前去尼泊爾的智雯在啟程前曾向定欣取經當地的情況，最印象深刻見到被販賣的女孩獲救後，再重新投入新生活。她表示除了探訪她們，還要給愛她們，例如和她們運動和跳舞，為他們帶來歡樂。

問到定欣會否和男友一齊去做義工，她表示：「但係佢嘅範疇就同我有啲唔同，因為佢嘅能力更加大，佢真係落手落腳去幫助一啲醫療上嘅，我能夠做到嘅就係將當地嘅信息帶返嚟香港，比更多人知，再用自己嘅能力去幫佢。」對於被揭戀情有冇搵「二五仔」，她指沒有這回事，一直都有和男友出街，沒有掩飾的意欲，當天剛好被拍到，所以便順其自然公布戀情。

好姐妹智雯當然「戥佢開心」，笑稱定欣春風滿面，亦指二人十分相襯，但不會催婚因為當年好友們也給予自由度自己。而早前網上有人自稱是定欣男友的師弟，聲稱定欣配不上男友，定欣則表示有問過男友，但男友不認識該人，並勸告她不要介意，定欣感謝大家關心她的感情生活，亦表示收到很多祝福。

此外，兩人同屬「胡說八道會」成員，談及早前好友胡杏兒丈夫李乘德產生的擁抱者爭議，智雯指夫妻之間有自己的相處之道，在她們的角度兩人很恩愛，定欣則直言：「外人唔識嘅人嘅反應比我哋任何一個人大囉」，她們表示沒有預計過外界對事件的反應那麼大，只是正常對待朋友的方法，平時李乘德也是這樣擁抱她們，所以不覺得有問題。