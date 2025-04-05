王菀之收100張惡搞圖　覺得適合做黑魔后

歌手王菀之、雲浩影今日冒雨出席在尖沙嘴舉行的露天音樂會，王菀之表示好感恩，未來工作密密麻麻，時間表排到2026年尾，除了舞台劇、話劇外，還有不少音樂演出，直言由今日起一直要工作，到年尾才有一天假期，所以之前同老公去了日本旅行3星期，睇展覽吸取創作靈感，但笑言旅行時也帶着工作，她說：「老公未出聲投訴，但感受到氣場，（無得同老公撐枱腳？）我哋無撐枱腳好耐，我哋食飯只求生存。」

近日網民惡搞張敬軒和她做白雪公主和黑皇后，王菀之表示好多同事和朋友傳了100張惡搞圖給她，她覺得自己的妝容適合做黑魔后，但不會評價張敬軒，她笑說：「我唔comment 軒公，不過有客戶提議用這條橋拍嘢，我唔肯呀！再用新橋啦！」她表示與軒公向來有聯絡，但未有為這件事傾過。

雲浩影穿吊帶裝出席，表示第一次冒雨演出感覺浪漫，音樂人男友T-Ma馬敬恆並無來欣賞，覺得同粉絲一起更浪漫，今日她選唱了王菲的歌，又有唱自己的歌，覺得適合推廣流行文化。又透露正籌備新歌，今次是較少唱的Rock歌，希望型點，表示每年都會推出一首激動少少的歌，而今次新歌也是由男友做監制，「佢覺得我有搖滾味道，大家仲摸索當中，歌手有歌手嘅堅持，監制有監制嘅堅持，鬧交實有，其實係討論，有火花係好事，但唔會影響感情。」透露將會放假與家人返內地探望公公婆婆，直認之前在Studio見過男友媽媽，問會否趁旅行帶男友見家長，她表示男友不會同行，屋企人不會催她嫁人，給予好大自由度，還着她不要急應該慢慢㨂。