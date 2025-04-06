CHILL CLUB︱Anson Lo稱歌王　李幸倪封歌后

《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》頒獎禮於今晚假啟德體藝館舉行，「CHILL CLUB 歌手推介歌曲大獎 」由林家謙《普渡眾生》奪得，林家謙上台時，拿去年Tyson Yoshi代他領音樂獎項時的金句「唔係我勁，係你哋廢」玩一番：「好多謝歌手們投票畀我，多謝投票畀我嘅歌迷，攞獎唔係我勁，係你哋投票攞番嚟嘅。」台下即傳來不少笑聲。

Anson Lo氣勢如虹，多個大獎均是他的囊中物，包括憑《Hey Hey OK!》奪得「人人樂壇年度歌曲大獎」、「年度男歌手」以及「人人樂壇年度歌手大獎，他每次上台都獲得在現場的大批神徒高聲歡呼，而他亦多次感謝神徒的支持，當他奪得金獎時則表示：「好多謝呢一年幫我做音樂嘅前輩，令我可以做到咁多唔同範疇嘅音樂，多謝神徒，每一日畀好多能量我，多謝你哋，希望下年再畀多啲驚喜大家。」至於奪得「人人樂壇年度歌手大獎」時，則表示：「好多謝投票畀我嘅每一位觀眾，愛護AL，呢幾年我可能都有做得唔完美嘅時候，會有犯錯、做得唔好，好多謝大家嘅包容，令我可以推出郅唔同曲風嘅歌，希望將來有更多唔同嘅作品，可以畀大家睇。」AL亦有多謝兄弟MIRROR的支持。

「CHILL CLUB年度男歌手」銀獎由姜濤奪得，不時會在頒獎禮「說多了」的他，今次奪獎之感言非常簡單，只謂：「多謝大家，多謝。」得主Ian亦同樣「簡而精」：「多謝CHILL CLUB，我會繼續努力！」